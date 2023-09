Al gazebo della Lega: sul 2035 poche idee ma confuse

“Una rappresentazione plastica del declino che rischia di vivere il nostro paese“: Daniele definisce così l’esperienza vissuta conversando con militanti a un gazebo della Lega per la raccolta di firme contro il ban europeo del 2035. Inviate quesiti e messaggi a info@vaielettrico.it.

“Una tranquilla e soleggiata Domenica mattina di primavera (mi pare fosse verso metà Marzo). Stavo andando in auto a fare delle commissioni in un paese vicino a dove abito e passando davanti alla piazza del mio paese (un comune della Brianza monzese) noto un gazebo, di un noto partito politico tutt’ora al governo, con esposto un manifesto che invitava alla raccolta firme per dire no allo stop della produzione di auto benzina e diesel dal 2035 in Europa.

Ritornando dalle commissioni, ripasso davanti al gazebo e visto che mi avanzava del tempo decido di fermarmi per capire bene di cosa si tratta e per uno scambio di opinioni.

Arrivato al gazebo trovo, nell’ordine, un anziano signore seduto su una sedia, una giovane ragazza (sui 25-28 anni di età) e tre uomini sui 40-50 anni. Vengo subito invitato a firmare qualcosa e mi allungano prontamente un foglio con delle firme. Prendo il foglio e prima di firmare inizio a chiedere: “Scusi ma di cosa si tratta esattamente?”. Al che mi viene illustrato uno scenario catastrofico per la nostra industria qualora andasse in porto il progetto europeo di stop alla produzione e vendita di auto benzina e diesel dal 2035.

“Ci impongono l’elettrico, ma ci sarebbe l’idrogeno”

“Ci vogliono imporre lo stop ai motori termici _ mi rispondono _, così ci saranno decine di migliaia di disoccupati in Italia, la nostra industria automobilistica (come se ne avessimo una sigh) e tutto l’indotto verranno penalizzati, ci obbligano a passare all’elettrico quando ci sono diverse soluzioni molto più valide come l’idrogeno”.

Ribatto chiedendo: “Che auto esistono a idrogeno? Dove si trova un distributore? Che costi hanno? Invece mi pare che di auto elettriche qualcuna in vendita si trova e la corrente si trova un po’ dovunque mi pare”.

Parte il solito discorso da bar che andava di moda 20-30 anni fa (“Comperiamo l’energia elettrica dalla Francia che la produce col nucleare. L’italia non ha abbastanza energia per alimentare tutte le auto se domani fossero tutte elettriche.”). “In realtà _ ribatto_studi fatti da Terna, che tra l’altro sta facendo parecchi investimenti per potenziare il sistema elettrico del nostro paese, sono molto incoraggianti sul fatto che non ci saranno problemi di rete elettrica”.

Le rinnovabili? “Saranno l’1-2%”. “Terna? cos’è?”

Di colpo scende il gelo , silenzio imbarazzante, sguardi che si incrociano “T..T..Terna?” esordisce la ragazza. “Esatto” ripeto io. Silenzio di tomba, attimi di imbarazzo al che riprendo io “Sapete chi è Terna immagino”. Purtroppo immagino male. “Cioè….sarebbe…” balbetta la ragazza. Al che spiego quel poco che so, ma che per loro evidentemente è già troppo.

Riprende il discorso e a un certo punto mi viene chiesto: “Ma l’energia elettrica dove la prendiamo?” Qui parte la mia domanda diretta: “Immagino sappiate quant’è la percentuale di energia prodotta da fonti rinnovabili nel nostro paese”. Coro a più voci:

“Sarà l’1-2% “

Al che riparto io: “Guardate che siamo sul 35% circa”.

A quel punto inizio a spiegare che prima di organizzare una raccolta firme su un determinato argomento, conviene informarsi; ci sono un sacco di studi in merito che si trovano in rete fatti da università, enti indipendenti riguardo il tema in questione. Il rischio è di fare figure non proprio brillanti per usare un eufemismo.

Riparte la ragazza: “Ma l’auto elettrica però va ricaricata”. “Cioè?” dico io “dovrebbero farla che si ricarica da sola senza doverla ricaricare…” .

Scende il gelo, nonostante la giornata soleggiata e caldina. “Stiamo parlando del moto perpetuo?” chiedo io. L’imbarazzo è sempre più palpabile, poi dopo altri interminabili attimi di silenzio uno dei tre uomini rompe gli indugi e guardano l’orologio (scattavano

in quel momento le 12 esatte) irrompe nella scena “Mi spiace è tardi dobbiamo andare” e inizia un fuggi fuggi generale. “Ok grazie per la chiacchierata” e me ne vado ringraziando.

Conclusioni: queste sono le persone che ci governano e saperlo non aiuta ad

essere fiduciosi nel futuro purtroppo„. Daniele Pozzoni

Dio ci scampi dai militanti (di tutti i partiti): ai gazebo raccolgono firme per referendum che non capiscono mai

Risposta-Caro Daniele, il suo racconto al gazebo della Lega non ci sorprende. Non abbiamo mai abbordato i gazebo della Lega per il referendum contro lo stop alle vetture termiche dal 2035, ma più volte abbiamo scambiato qualche battuta con i militanti di altri partiti impegnati nella raccolta firme per altri referendum. Mai abbiamo incocciato qualcuno che avesse idee chiare sul contenuto dei quesiti, se non pochi slogan ripetuti a macchinetta e un’infarinatura di nozioni mandate a memoria.

Per fortuna, abbiamo sempre pensato, non sono i militanti ai gazebo, della Lega e di ogni altro partito, a decidere le sorti di questo Paese. La brutta notizia è che nel Carroccio, anche i massimi dirigenti non hanno idee più chiare. E quelli sì, stanno al governo. Proprio ieri abbiamo dovuto registrare “Lo sfondone dell’onorevole Sardone” che è parlamentare europeo.

Salvini inneggia all’idrogeno e attacca Bruxelles. Ma l’impianto che inaugura a Malpensa (finanziato dall’Ue) rifornirà aerei

E oggi Matteo Salvini fa il bis alla presentazione dell’elettrolizzatore PEM di Malpensa che produrrà 500 tonnellate all’anno di idrogeno verde per l’aviazione. Nel suo intervento il leader della Lega ha fatto di ogni erba un fascio affermando che l’idrogeno avrà «un ruolo fondamentale in un percorso di transizione che deve basarsi sulla neutralità tecnologica superando l’imposizione ideologica di Bruxelles, fino ad oggi concentrata soltanto sull’elettrico».

Ignorando così che la presunta “imposizione ideologica” di Bruxelles riguarda le autovetture leggere, e non il trasporto aereo, impossibile da elettrificare con l’ odierna tecnologia delle batterie. La soluzione idrogeno verde per l’aeronautica è sponsorizzato proprio dall’Ue, che infatti finanzia l’impianto di Malpensa con ben 7,5 milioni di euro.

Quanto alla possibilità di adottare l’idrogeno nell’automotive val la pena di leggere qui la sintesi di un test effettuato da un sito specializzato americano. Risulta che il costo chilometrico di una vettura alimentata a idrogeno, in questo caso Toyota Mirai, è 14 volte più alto di una vettura analoga elettrica.

