Al boss di Stellantis l’elettrico non va giù: “Meglio l’ibrido”

Al boss di Stellantis…/ Batterie energivore, “pareggio dopo 70 mila km”

E qui il manager portoghese alza il tiro, con argomenti cari ai no watt. Buttando sul tavolo l’eventualità che un ricorso massiccio all’elettrico costringa a rispolverare il nucleare. Un bel pugno nello stomaco per gli ambientalisti. Ma c’è dell’altro: “Dobbiamo anche parlare dell’impronta di CO2 delle batterie. Con il mix energetico dell’Europa, una elettrica deve percorrere 70mila km prima di compensare l’impronta creata dalla fabbricazione della batteria. Solo a quel punto inizia ad allargare il divario con un veicolo ibrido leggero. Sappiamo anche che un veicolo ibrido leggero costa la metà di una elettrica”. Morale della favola? “Alla fine, è meglio accettare auto ibride termiche molto efficienti, in modo che rimangano accessibili e forniscano un beneficio immediato in termini di CO2. O è necessario avere veicoli 100% elettrici che le classi medie non potranno permettersi, chiedendo ai governi di continuare ad aumentare i deficit di bilancio per fornire incentivi? Questo è un dibattito che mi piacerebbe avere, ma per ora non lo vedo”.

Comprereste un’elettrica da chi detesta questa tecnologia?

Viene da aggiungere diversi quesiti ai tanti, inquietanti, messi sul tavolo da Tavares. Ovvero: acquistereste un’auto elettrica da chi dice apertamente di detestare questa tecnologia? E come si può parlare di punto di punto di pareggio dopo 70 mila km quando tutti gli studi indipendenti parlano di una soglia molto più favorevole per l’elettrico? E ancora: perché fare riferimento al mix energetico europeo quando Stellantis produce soprattutto in 3 paesi (Francia, Italia e Germania) con un mix ben più virtuoso? Tavares usa argomenti forti per diffidare l’Europa da scelte frettolose verso le auto con la spina: le auto costeranno più care e molti posti di lavoro andranno in fumo. Con un avvertimento finale all’Italia: non è affatto sicuro che la fabbrica ex Fiat di Termoli abbia un futuro nella produzione di batterie: “Al momento, di deciso c’è una Gigafactory in Francia e un’altra in Germania. Stiamo negoziando con il governo italiano, su Termoli, ma non abbiamo ancora concluso“. Con risposta sibillina alla domanda sulla promessa di non chiudere alcuna fabbrica: “Se posso evitarlo, lo eviterò. Di solito mantengo le mie promesse, ma dobbiamo anche restare competitivi”.