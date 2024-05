Aixam. I quadricicli elettrici sono il futuro delle quattro ruote?

Sono un segmento in fortissima crescita che ha abbracciato l’elettrico con grande decisione. Nessun segreto, fanno poche cose ma le fanno molto meglio. Abbiamo provato il modello d’ingresso alla gamma, la e-Minauto Access.

Quando pensiamo ai quadricicli ci viene in mente l’anziano a cui hanno ritirato la patente. Veicoli sobbalzanti e rumorosi. L’occasione di conoscerli meglio (e di provarli) per noi è stata la presentazione Aixam-Mega. L’azienda francese, leader europea nella produzione e vendita di quadricicli leggeri, ha presentato la nuova e-Minauto Access che, come si deduce dal nome, è il modello di accesso alla gamma elettrica. Lo scopo è quello di incrementare anche in Italia il pubblico allargando l’offerta. Il nostro Paese rappresenta per Aixam il secondo mercato dopo quello interno con tassi di crescita velocissimi: 263% nell’arco dell’ultimo decennio e +13% dal 2022 al 2023. Incremento ancora più rapido per la percentuale di veicoli elettrici che sono passati in soli cinque anni sono passati dal 2% al 22% e che nel 2024 con tutta probabilità raggiungeranno il 30%.

I quadricicli elettrici sono sempre più un’alternativa per spostarsi in città, un’alternativa a cavallo tra lo scooter e le utilitarie compatte. A confermarlo sono i dati di vendita che vedono ai primi quattro posti della classifica dei veicoli L elettrici proprio quattro quadricicli. D’altra parte il rapporto rapporto che lega qualità, prezzo e caratteristiche di utilizzo rendono i quadricicli elettrici leggeri dei veicoli particolarmente capaci di rispondere alle necessità di mobilità in ambito urbano.

Aixam Mega e-Minauto Access, come è fatta

La e-Minauto Access vuole rendere possibile per sempre più utenti accedere alla mobilità elettrica. Per farlo l’unico modo è quello di abbassare i prezzi. “Prima l’elettrico era pensato solo per l’alto di gamma, ma ora – spiega il Direttore Generale Aixam Mega Italia Tom Faget – le richieste dei consumatori, con l’allargarsi del perimetro di riferimento, sono cambiate. e-Minauto Access va in questa direzione unendo l’accessibilità del prezzo alla nostra tradizionale attenzione alla sicurezza, al design, alla tecnologia e alle caratteristiche peculiari dei nostri prodotti ispirati al mondo auto”. Premessa che ci porta a definire questa e-Minauto Access, come davvero essenziale nella dotazione e volutamente spartana nell’allestimento, ma tra gli optional ci sono anche un sistema multimediale con Tablet touch 6,2” con BluetoothTM e USB e ovviamente l’aria condizionata.

Il telaio è in alluminio e la carrozzeria in ABS acrilico. È lunga poco meno di 2,8 metri e larga un metro e mezzo. Il bagagliaio è grandissimo: 422 litri. Ha un motore da 6 kW alimentato da una batteria al litio da 5 kWh. Raggiunge una velocità di 45 km/h e ha un’autonomia dichiarata di 75 km. Per la frenata si affida a un disco da 210 mm all’anteriore e a un tamburo da 160 al posteriore. Prezzo 12.500 € che scende di 3.000 € con gli incentivi statali. Aixam Mega e-Minauto Access, come va? Il confort di bordo è tutto sommato buono. L’accelerazione è comparabile a quella di un ciclomotore e più che rapportata all’utilizzo di questo genere di mezzi. Buona la frenata che beneficia di un sistema a “X” che ripartisce l’azione in modo alternato tra ruote detra/sinistra e anteriore/posteriore. Questo per evitare sbandamenti nelle decelerazioni più decise. Ovviamente è utile non per le velocità raggiunte, ma perché stiamo parlando di un veicolo che pesa circa 420 kg e con un interasse ridotto (179 cm). La risposta dello sterzo ha pro e contro: non è prontissimo, ma in compenso è preciso e leggero.