Aixam Easy, la macchinetta da 10.499 euro

Aixam Easy, la macchinetta elettrica francese da 10.499 euro, arriva completamente rinnovata, con 113 km di autonomia.

Aixam Easy, batteria 7,5 kWh, autonomia 113 km

La prima cosa che salta all’occhio è che la versione elettrica costa meno della termica: 10.499 contro 11.999 euro nell’allestimento base. La macchinetta francese sostituisce il vecchio modello Minauto ed è completamente rinnovata, con batteria da 7,5 kWh e 113 km di autonomia (ciclo WMTC). Il frontale è stato ridisegnato, con fari LED a filo carrozzeria e cofano sollevabile per una manutenzione più semplice. L’abitacolo presenta i nuovi sedili monoscocca “Baquet” in TEP Nabuk, che integra tre bocchette d’aerazione. Con un deflettore sotto parabrezza e un supporto centrale per smartphone. La versione più costosa, la Chic (da 12.999 euro), presenta cerchi in lega da 14”, finiture interne in tinta carrozzeria e altoparlanti Bluetooth. Oltre a ferma-carico, luce 3° stop a led, aletta parasole e maniglia di sostegno lato passeggero.

Si affolla l’offerta di minicar a batterie

“Abbiamo ripensato completamente il prodotto“, spiega Tom Faget, direttore generale di Aixam Mega Italia. “Introducendo soluzioni tecnologiche e di comfort che fino a pochi anni fa erano riservate ai segmenti superiori. Il progetto Easy nasce dall’ascolto diretto dei nostri clienti, con un modello semplice da guidare, piacevole da vivere e altamente personalizzabile”. Con la Easy si affolla ulteriormente l’offerta di minicar elettriche, fatta di auto che si possono guidare con patente da 14 o 16 anni. I numeri di vendita non sono quelli della Francia, da sempre primo mercato e patria di diversi costruttori. Ma per un uso soltanto cittadino questa macchinette rappresentano una soluzione molto valida. Soprattutto per chi può ricaricare a casa, cosa che per questi veicoli si può fare con una normale presa Schuko. Con costi di gran lunga inferiore rispetto a qualsiasi veicolo a benzina.