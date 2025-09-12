Aito, avanti un altro cinese

In Cina Aito è una realtà già da tempo. Noi ne parlammo del 2022, quando lanciò il primo modello, la M5 EV. Ora i modelli sono quattro, dato che nel frattempo si sono aggiunti anche la 5, la 7 e la 9. Ed è venuto il momento di diventare un marchio globale. Cosa che si farà con il lancio prima nel Middle East e poi in Europa, come confermato dal n.1 di Seres, Leon He: “Qui a Monaco sveliamo la nostra gamma di prodotti veramente globalizzata, una pietra miliare nel nostro percorso. Questo viaggio per definire il ‘nuovo lusso’ nell’era intelligente è supportato dalla nostra teacnologia ll’avanguardia e dal notevole successo in Cina“. Il primo modello di Aito è stato il SUV elettrico M5 EV, che però non verrà esportato. A questo è seguita la famiglia di SUV Aito 5, Aito 7 e Aito 9. L’idea del costruttore cinese è di offrire sul mercato globale sia auto elettriche, sia range extender. In Cina Aito ha raccolto un buon successo: a fine agosto aveva già venduto 770 mila unità. Vendite trainate dall’ammiraglia, la Aito 9, lanciata a fine 2023 e già venduta in 230 mila pezzi, a un prezzo pari a circa 55 mila euro.

Da Xiaomi a Huawei: i colossi dell’elettronica producono auto