Aito, avanti un altro cinese

In Cina Aito è una realtà già da tempo. Noi ne parlammo del 2022, quando lanciò il primo modello, la M5 EV. Ora i modelli sono quattro, dato che nel frattempo si sono aggiunti anche la 5, la 7 e la 9. Ed è venuto il momento di diventare un marchio globale. Cosa che si farà con il lancio prima nel Middle East e poi in Europa, come confermato dal n.1 di Seres, Leon He: “Qui a Monaco sveliamo la nostra gamma di prodotti veramente globalizzata, una pietra miliare nel nostro percorso. Questo viaggio per definire il ‘nuovo lusso’ nell’era intelligente è supportato dalla nostra teacnologia ll’avanguardia e dal notevole successo in Cina“. Il primo modello di Aito è stato il SUV elettrico M5 EV, che però non verrà esportato. A questo è seguita la famiglia di SUV Aito 5, Aito 7 e Aito 9. L’idea del costruttore cinese è di offrire sul mercato globale sia auto elettriche, sia range extender. In Cina Aito ha raccolto un buon successo: a fine agosto aveva già venduto 770 mila unità. Vendite trainate dall’ammiraglia, la Aito 9, lanciata a fine 2023 e già venduta in 230 mila pezzi, a un prezzo pari a circa 55 mila euro.
Nell’era dei computer con le ruote (o, meglio, dei software defined vehicles), l’ingresso nell’auto dei colossi dell’elettronica di consumo è stato un passo naturale. Ricordiamo il grande successo ottenuto da Xiaomi, il gruppo che fino a due anni fa conosciuto solo per i suoi smartphone. A giugno a società ha bruciato una nuova tappa per imporsi anche nel settore delle auto elettriche. Il nuovo Suv Yu7, con cui vuole fare concorrenza alla Tesla Model Y, ha raccolto 300mila prenotazioni già nella prima ora dopo la presentazione ufficiale, con il titolo alle stelle sulla Borsa di Hong Kong. Solo l’inizio di una corsa impressionante.
