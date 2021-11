Air4, la R4 che vola, l’ultima genialata di Renault

Air4, la R4 che vola: è l’ultima genialata di Renault, un marchio che non si è mai tirato indietro quando si tratta di sorprendere. Sarà in mostra da lunedì a Parigi.

Air4, rifatta in fibra di carbonio per librarsi in cielo

Nel 2021 si celebra il 60° anniversario della Renault 4L, un modello di cui in 30 anni sono stati venduti oltre 8 milioni di unità in più di 100 Paesi. Un’icona che presto rinascerà con un modello completamente elettrico. Per questo compleanno, sono state lanciate diverse iniziative. E per concludere in bellezza, Renault ha collaborato con il centro di design TheArsenale alla creazione di una showcar che offre una rivisitazione futuristica e stravagante. Il risultato si chiama AIR4: per rispondere al problema del traffico, una R4L che vola. Completamente progettata in fibra di carbonio, mantiene le stesse linee e volumi della 4L originale, offrendo però nuove performance dinamiche. La rigidità è stata completamente rivista per includere nuovi concept come la spinta e la salita. Lavoro che ha richiesto ore di calcoli e test, utilizzando tecniche di design generativo e intelligenza artificiale.

Batterie al litio, può volare fino a 700 metri di altezza

L’AIR4 non ha bisogno di ruote per spostarsi. È dotata di quattro doppie eliche, una per ogni angolo del veicolo. Il telaio poggia al centro della struttura. E il conducente può accomodarsi nell’abitacolo sollevando la scocca reinventata, che è fissata anteriormente. L’AIR4 è alimentata da batterie ai polimeri di litio da 22.000 ampère-ora, che generano una potenza totale di circa 90.000 mAh. Può raggiungere una velocità massima orizzontale di 26 m/s, con un’inclinazione di 45° durante il volo ed un’inclinazione massima di 70°. Può volare fino a 700 metri di altezza con una velocità di decollo di 14 m/s, limitata a 4 m/s per motivi di sicurezza, ed una velocità di atterraggio di 3 m/s. Spinta vettoriale massima di 380 kg, ovvero 95 kg per elica.