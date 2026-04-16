AION UT: 28.000 € e non manca davvero nulla. Nemmeno il tocco italiano!













Abbiamo provato molto brevemente la GAC AION UT, un’auto cinese costruita in Austria e con un design studiato a Milano. Più di 400 km WLTP, una batteria da 60 kWh e un rapporto dotazioni/prezzo davvero interessante.

GAC presenta in anteprima la AION UT, dove UT sta per utilitaria. Anche se le dimensioni non sono proprio da utilitaria, ma piuttosto mette qualche centimetro già nel segmento C. È infatti un’auto pensata e progettata per incontrare i gusti e le necessità europee.

Design europeo con morigeratezza cinese

Le linee, disegnate nel centro design di Milano, mescolano stile occidentale e curve morbide e proporzioni rassicuranti più tipiche dello stile cinese. Il frontale è morbido, non mostra un carattere particolarmente originale o distintivo. Belli i gruppi ottici che invece danno un tocco di personalità allo sguardo della AION UT.

Il laterale è molto liscio e si nota il passo abbondante per ricavare il maggior spazio possibile all’interno. Anche il posteriore è piuttosto piatto, spiccano ai lati i gruppi ottici quasi a sbalzo dove vediamo l’elemento dei quattro quadrati luminosi ripreso anche nell’anteriore. Immancabile lo spoiler che porta un po’ di sportività alla linea e che ovviamente ha anche una funzione aerodinamica.

La AION UT è lunga 4,3 metri, larga 2 e alta 1,6. Il passo è davvero ampio: 2,75. Il bagagliaio è piuttosto spazioso: 440 litri che diventano più di 1.600 abbattendo i sedili posteriori.

Interni curati e molto spaziosi

Gli interni seguono la stessa filosofia estetica degli esterni con linee razionali, morbide ed accoglienti. Tutto è molto semplice con materiali e accoppiamenti di discreta qualità, con parecchie superfici morbide. Al centro della plancia troviamo il display centrale da 14,6 pollici e quadro strumenti da 9 pollici.

I tasti fisici sono praticamente assenti quindi tutte le regolazioni e i comandi sono touch. Scelta sempre discutibile, ma va detto che il software ci è sembrato abbastanza scattante e anche tutto sommato semplice. L’usabilità non è male, anche se le schermate son un po’ affollate di informazioni. Il sistema è compatibile con Apple car play e Android auto via bluetooth.

Tornando agli interni, tra i due sedili troviamo la ricarica a induzione per gli smartphone (con tanto di raffrescamento) e due porta bottiglie. Sotto troviamo altro spazio e anche la ricarica usb C.

Motore e batteria della AION UT

La AION UT monta una batteria da 60 kWh di tipo LFP. Un taglio giusto che secondo quanto dichiarato dal costruttore permette un’autonomia di più di 400 km o addirittura oltre 600 se ci muoviamo in città. La ricarica in corrente alternata arriva a 11 kW, mentre in corrente continua a 87 kW.

Il motore a trazione anteriore è a un magneti permanenti. Sviluppa 150 kW, quindi poco più di 200 cavalli e ha una coppia di 210 Nm.

Conclusione

La AION UT è un’auto molto ben centrata sul pubblico europeo, ha una buona qualità generale e quello che stupisce, in rapporto al prezzo, sono soprattutto le dotazioni. Parliamo di una batteria di discrete dimensioni con autonomia abbondante per muoversi in città e che ci permette anche di andare al mare nei fine settimana. Inoltre è un’auto molto spaziosa, c’è un pacchetto ADAS di livello 2 ed è praticamente tutto di serie. Il prezzo (28.000 euro) è molto interessante per un’auto a cui non manca praticamente nulla.