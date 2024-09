Aigro Up: il robot agricolo che taglia chimica, emissioni e lavoro

Aigro Up si muove da solo (guida autonoma) e riduce trattamenti chimici, quindi cibo più sano, le emissioni nocive, quindi aria più pulita, e il lavoro umano. Un robot agricolo da 25/30mila euro.

Dall’Olanda il robot elettrico e compatto

Come si vede dalle foto il robot, sviluppato della startup olandese Aigro, è compatto dunque comodo e agile per percorrere i filari. Riesce così ad offrire all’agricoltore diverse lavorazioni: dal monitoraggio dei parametri per l’analisi agronomica alla raccolta dei dati. Anche in ottica di sostenibilità ecologica ed economica per ridurre i trattamenti fitosanitari e tarare con precisione l’irrigazione.

Senza dimenticare la possibilità del diserbo meccanico per il controllo delle infestanti, ulteriore risparmio nei prodotti chimici, e dello sfalcio.

Vediamo le dimensioni: lunghezza 135-155 centimetri, larghezza 55 centimetri, altezza di 61 centimetri, peso 75 kg. Agile in campo e facile da trasportare tra i diversi terreni aziendali.

Autonomia di 8/10 ore, batterie estraibili: così lavora 24 h su 24

Come tutti i robot che abbiamo visto, alcuni grazie ai pannelli solari evitano anche la ricarica da presa, grazie alla bassa velocità, in questo caso massimo 3,6 chilometri orari, garantiscono una buona autonomia.

Con due batterie al litio da 48 Volt l’autonomia arriva sino a 8-10 ore. per di più sono estraibili e in un attimo si sostituiscono con delle nuove, il tempo di ricarica comunicato è di quatto ore. In questo modo si può far lavorare il robot 24 ore su 24. Senza interruzioni, giorno e notte.

Ma quanto lavoro riesce a fare? Sono circa 15 ettari a settimana. Un altro dato interessane e tipico dei motori elettrici e del supporto digitale, doppio sistema GPS RTK e sensori, è il lavoro di alta precisione.

Navigazione autonoma anche in condizioni non ottimali per Aigro Up

Dall’azienda olandese fanno sapere: «Le nostre macchine sono completamente autonome e si orientano grazie a una serie di sensori».

La novità è la «capacità di navigare in condizioni non ottimali grazie a algoritmi intelligenti. Il GPS è necessario solo per cambiare filare e spostarsi tra le aree di lavoro. Ciò consente alle nostre macchine di seguire in modo affidabile le piante in situazioni con segnali GPS inaffidabili, come sotto il fogliame».

Il prezzo di Aigro Up: sui 30mila euro

Dall’Olanda si disegna un futuro sempre più robotizzato: «Questi robot agricoli alimentati da energia pulita consentiranno agli agricoltori di aumentare la produzione e di ridurre drasticamente l’uso di erbicidi, macchinari pesanti e lavoro manuale».

Il prezzo oscilla da 25 a 30mila euro secondo gli allestimenti scelti dall’operatore agricolo.

