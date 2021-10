Ai vigili lombardi droni, ebike e auto… speriamo sia elettrica

Bene ebike e droni, da capire meglio cosa intenda la Regione Lombardia sulle “autovetture a basse emissioni inquinanti” per i vigili urbani lombardi. Speriamo siano elettriche pure…

Bisogna aspettare il bando, a fine ottobre, per capire meglio il livello ecologico delle auto che saranno finanziate per entrare in dotazione alle polizie locali lombarde.

Un bando da 4,4 milioni di euro

A disposizione ci sono 4.4 milioni di euro stanziati dalla giunta regionale il 18 ottobre. Risorse dedicate all’acquisto di attrezzature e veicoli. In attesa della pubblicazione del bando nel bollettino regionale sappiano che si potranno acquistare biciclette elettriche, droni e tutta una serie di attrezzi che tralasciamo, poi le “autovetture a basse emissioni inquinanti“, moto, scooter e veicoli per le unità cinofile. Su questi veicoli sarebbe interessante una scelta tutta elettrica visto che sono mezzi utilizzati dai vigili soprattutto in ambito urbano.

Il

Il finanziamento sarà in misura massima del 90% e in misura minima del 50% del progetto, tenendo conto dei massimali concessi, da un massimo di 50.000 euro a un minimo di 20.000 euro.

Sardegna solo elettrico, centinaia di Ev ai Comuni

Un bando per sole auto elettriche. E possibile, anzi doveroso. Visto che così hanno fatto in Sardegna. Ed è andata bene visto che nella prima edizione del bando un Comune su tre ha chiesto l’auto elettrica di servizio.

All’apertura della gara della Regione arrivarono in venti minuti ben 130 domande. Al bando per i piccoli Comuni si sono aggiunti i finanziamenti per le città metropolitane. Nel mese di agosto scorso, sono state consegnate ben 30 Renault Zoe, ne hanno sostituito altrettante ormai vecchie e altamente inquinanti, ai comuni della rete metropolitana di Sassari, per un investimento da 920mila euro.

A cui si aggiungono le 14 unità per la città di Nuoro (leggi qui), una cittadina sotto i 40mila abitanti, e i 44 della Città metropolitana di Cagliari.

Centinaia di mezzi elettrici nei Comuni sardi e in dotazione alla polizia municipale. Se si è fatto in Sardegna non sarà impossibile prendere la stessa strada in Lombardia.

