Ai tedeschi l’auto elettrica garba assai: i numeri

Ai tedeschi l’auto elettrica garba assai. Lo confermano i numeri di settembre diffusi dall’Autorità Federale dei Trasporti (KBA), con l’ennesimo record.

Ai tedeschi piace l’elettrica straniere: Zoe, Model 3…

Le “auto con la spina”, tra elettriche pure e ibride plug-in, valgono ormai più del 15% del mercato. A conferma del fatto che sbaglia chi pensa ai tedeschi come un popolo refrattario alle novità, soprattutto in fatto di macchine. E le elettriche piacciono, eccome: nell’ultimo mese me sono state vendute 21.188, ovvero 5.112 in più rispetto ad agosto (16.076). Sul settembre del 2019 l’aumento è del 260,3% e nel totale del 2020 siamo ormai a 100 mila immatricolazioni: per la precisione 98.369.