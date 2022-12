Ai petrolhead tutto fa gioco, anche il Qatargate

Qatargate e auto elettrica: cosa ci può essere di vero in quello che circola sul web, chiede Simone? Mandate i vostri quesiti a info@vaielettrico.it

Ho sentito supposizioni un pò troppo avventate sulle decisioni dell’Europa per l’auto elettrica

“Buongiorno,

qualche giorno fa mi sono imbattuto in questo video nel quale trovo si facciano delle supposizioni forse un pochino troppo avventate riguardo alle decisioni prese in Europa per le emissioni e l’auto elettrica, voi cosa ne pensate?

Saluti e complimenti per il modo in cui fate informazione sulla mobilitá elettrica sotto ogni sua forma „ . Simone

Lobbisti a duello: i complotti di Davide contro Golia

Risposta-Caro Simone, abbiamo visto anche noi con quale tempismo i soliti irriducibili del diesel si sono buttati sul Qatargate: tutto fa brodo, anche il più inverosimile dei complotti, quando si presenta l’opportunità di denigrare l’auto elettrica e più in generale di sabotare ogni sforzo per la sostenibilità.

In questo caso, però, l’idea del complotto ambientalista, ancora prima di essere inverosimile, è ridicola.

L’industria petrolifera ha scatenato guerre, organizzato golpe e commissionato omicidi, oltre ad aver corrotto i governi di mezzo mondo. L’industria automobilistica ha un track record un momentino meno sanguinoso, ma non meno spregiudicato: ha fagocitato per decenni miliardi di sussidi pubblici in metà dei Paesi dell’Occicdente e ha pilotato a suo piacere le politiche industriali in tutti gli altri.

Anche solo pensare che due autentici Golia del lobbismo internazionale (per usare un eufemismo) sia siano fatti mettere nel sacco da torbidi giochi del Davide ambientalista o dalle mazzette di una Spectre di stat up della mobilità elettrica e delle energie rinnovabili, equivale a credere che gli elefanti siano terrorizzati dai topi. Accade solo nei cartoni animati.

Se girano mazzette è per sabotare l’auto elettrica

Una spiegazione molto più semplice, e quindi molto più realistica, ci pare questa: la scienza ha ormai accertato che continuando a bruciare carburanti fossili mandiamo il Pianeta dritto dritto verso la catastrofe climatica. Con l’Accordo di Parigi tutti i 197 Paesi dell’Onu si sono impegnati a smettere di bruciarli entro il 2050. Nei mezzi di trasporto l’unica alternativa è sostituire il motore termico con il motore elettrico. L’Europa (ma ora anche l’America e l’Australia) ha agito di conseguenza.

Mi chiederei piuttosto se le mazzette non stiano girando per impedirlo. Non solo a Strasburgo, ma anche sui social e su molti siti web.