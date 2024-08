Ai laghi di Plitvice in Model 3 / Ricarica in vacanza (10)

Ai laghi di Plitvice, in Croazia, con la Tesla Model 3: questa volta è una lettrice, Giulia, a raccontare l’esperienza di ricarica nel suo viaggio-vacanza. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

di Giulia Pagani

“Il giorno di Ferragosto siamo partiti da Verona per i laghi di Plitvice (Croazia) con la nostra Tesla Model 3. È andato tutto sorprendentemente benissimo: non un intoppo, non un problema, nemmeno le code. Sorprendentemente per me , perché mio marito, fan da sempre dell’elettrico, era tranquillo fin da subito“.

Ai laghi di Plitvice / “10-20 minuti di ricariche nei Supercharger, problemi zero”

“Prima ricarica al Charger Tesla subito dopo il confine italiano: velocissimo. Eravamo a pranzo nel ristorante vicino e mio marito è dovuto andare a spostare l’auto perché dopo 20 minuti aveva già terminato la ricarica. Alle quattro siamo arrivati a destinazione, vicino ai laghi. Non ricordo quanta carica avevamo residua, ma credo intorno al 50%. La proprietaria dell’appartamento ci ha concesso di ricaricare l’auto allacciandoci (gratis) alla sua rete. Ci eravamo informati prima e abbiamo scelto l’appartamento in base alla possibilità di ricaricare. Per cui per i successivi due giorno nessun problema. Il penultimo giorno abbiamo dormito a Segna: località sulla costa in cui c’ è un Supercharger Tesla. In realtà abbiamo caricato 10 minuti prima di rientrare a Verona. Siamo partiti col 90%, ci siamo fermati due minuti per strada ma solo per una pausa ‘tecnica’ e il pranzo“.

Spesa per mille km: 16 euro, più la ricarica a casa alla partenza

“Siamo arrivati a casa nel primo pomeriggio, con il 12% di carica. Spesa ricarica ai Supercharger per 4 giorni di viaggio: 16 euro (1.000 km percorsi circa), ovviamente eravamo partiti carichi da casa. È andato tutto molto bene e i Supercharger Tesla sono un bell’aiuto, ma non credo che siamo stati particolarmente fortunati: è la normalità, se hai una Tesla. Abbiamo un’altra auto elettrica meno performante e siamo consapevoli che sarebbe stato meno facile arrivare ai Laghi. Un’altra componente necessaria è l’attitudine e la mentalità: bisogna affrontare il viaggio in modo diverso, ragionando in modo diverso. Stabilendo a priori quando e dove fermarsi. Ma il nostro viaggio è stato godibilissimo e non ci è pesato fermarci quelle due volte per ricaricare. Anzi, la sosta è stata fin troppo breve!! Credo che chiunque legga questa nostra esperienza e abbia una Tesla sia d’accordo. Sicuramente è da migliorare la rete di ricarica per le altre auto, soprattutto se la batteria è poco performante, ma credo che siamo sulla buona strada!“.

