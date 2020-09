Ai 140 dormiva sulla Tesla con l’Autopilot: a processo

Ai 140 dormiva sulla Tesla con l’Autopilot inserito. Alcuni automobilisti hanno segnalato alla Polizia l’auto con i sedili reclinati: fermato, ora verrà processato.

Ai 140 dormiva coi sedili reclinati: inseguito e preso

È successo in Canada, nello Stato dell’Alberta. Ed è stata la stessa Polizia locale, in sigla RCMP, a darne notizia in un tweet accompagnato da una fotografia in cui l’auto, una Tesla Model S, è ferma a bordo strada : “L’Alberta RCMP ha ricevuto una segnalazione per un’auto che sfrecciava sull’Autostrada 2, vicino a Ponoka. L’auto sembrava in modalità guida autonoma, viaggiava a oltre 140 km/h ed entrambi sedili anteriori erano completamente reclinati, con gli occupanti addormentati“.

L’auto è stata inseguita a sirene spiegate. Evidentemente l’uomo alla guida ha sentito il rumore delle sirene e ha ripreso il controllo fermando l’auto. In un primo tempo la Polizia canadese gli aveva inflitto una forte multa. Poi ha valutato che l’infrazione era troppo grave per chiudere la questione e ha deciso di mandare a processo il proprietario della Tesla, con varie accuse legate alla guida pericolosa.

Il precedente del guidatore che guardava un film

L’episodio canadese costituisce l’ennesima violazione nelle regole che guidano l’utilizzo dell’Autopilot Tesla. Non più tardi di un mese fa, nella Carolina del Nord, un uomo con la sua Tesla Model S ha addirittura centrato un’auto della Polizia. La pattuglia era ferma a bordo strada per intervenire su un incidente, mentre l’uomo stava guardando un film sul telefonino con l’Autopilota inserito.

La Casa di Fremont a più riprese ha ricordato che l’Autopilot non può essere considerato un sistema di guida autonoma. Ma piuttosto una serie di funzioni di assistenza alla guida, richiedendo ai conducenti di tenere sempre le mani sul volante e di prestare attenzione in ogni momento. Ma chi possiede una Tesla sa bene che l’auto è in grado di gestire i viaggi in modo autonomo. Per indurre i clienti a mantenere il controllo dell’auto, il costruttore ha implementato un sistema che rileva l’assenza di pressione delle mani sul volante. Ma c’è chi ha aggirato questo sistema di controllo, segnala Electrek, attaccando un peso al volante. Un esacamotage ritenuto molto pericoloso dalle autorità Usa che vigilano sulla sicurezza.