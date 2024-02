Agrivoltaico ok il decreto, presto gli incentivi al 40%

Ancora poche settimane e via alle regole per gli incentivi, fino al 40%, destinati all’agrivoltaico: il fotovoltaico che convive con l’attività agricola e fa risparmiare le aziende agricole

I benefici dell’incentivo: oltre il 40% la tariffa incentivante

Un passo avanti nella misura finanziata dal Pnrrr grazie alla pubblicazione nei giorni scorsi del decreto del ministero dell’Ambiente. Arrivato dopo l’approvazione della Commissione europea e della Corte dei Conti. Mancano solo le proposte del GSE (gestore servizi elettrici) sulle regole operative e l’attivazione della piattaforma per accedere ai finanziamenti.

Le aziende agricole riceveranno, quindi, contributi fino al 40% dei costi ammissibili con questi parametri: massimo 1.700 euro per kW installato nel caso di impianti agrivoltaici avanzati di taglia fino a 300 kW, e di 1.500 euro il kW per taglie superiori.

Più la tariffa incentivante per l’energia elettrica immessa in rete. Vediamo nel dettaglio. “Per gli impianti di potenza non superiore a 200 kW, il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell’energia elettrica, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, la tariffa spettante in forma di tariffa omnicomprensiva“.

Ma si può scegliere anche l’alternativa offerta “per gli impianti di potenza superiore a 200 kW dove l’energia elettrica prodotta resta nella disponibilità del produttore, che provvede autonomamente alla valorizzazione sul mercato“.

Il GSE calcola “la differenza tra la tariffa spettante e il prezzo dell’energia elettrica zonale orario e: 1) ove tale differenza sia positiva, eroga gli incentivi applicando una tariffa premio, pari alla

predetta differenza, sulla produzione netta immessa in rete;

2) nel caso in cui tale differenza risulti negativa, conguaglia o provvede a richiedere al soggetto titolare gli importi corrispondenti“.

Il GSE eroga gli incentivi per venti anni, corrispondente alla vita utile convenzionale degli impianti.

Un miliardo di euro per 1,04 Gigawatt

Vediamo le risorse disponibili. I contributi in conto capitale alle aziende sono coperte grazie a 1 miliardo e 98 milioni del Pnrr; più in specifico l’investimento 1.1 (Sviluppo agro-voltaico) della

Missione 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica) e Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile). Questi i riferimenti normativi.

L’obiettivo è realizzare almeno 1,04 Gigawatt di nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Come si legge nel decreto: “Una potenza complessiva pari almeno a 1,04 GW ed una produzione indicativa di almeno 1.300 GWh/anno“.

Non si deve compromettere l’attività agricola

Il Pnrr ha già finanziato interventi per aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili con il Parco Agrisolare. Attenzione ben diverso dal fotovoltaico a terra che nella gran parte dei casi sacrifica la terra fertile, seppure esistano soluzioni che permettono per esempio la coltivazione degli ortaggi, visto che la misura ha finanziato impianti fotovoltaici da installare sui tetti delle strutture delle aziende agricole.

Una misura di successo, un overbooking di richieste che ha portato a individuare altri 800 milioni da collocare sull’intervento (leggi qui), che guarda anche alla mobilità elettrica. Il bando ha finanziato, infatti, anche gli accumulatori e colonnine di ricarica per veicoli elettrici (leggi qui).

E l’agrivoltaico? I dispositivi si installano a terra ma occupano meno spazio e preservano gran parte della superficie agricola grazie allo sviluppo in verticale. Questa la definizione del decreto: “Si tratta di soluzioni integrate innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche eventualmente consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione“.

Il 70% della superficie va lasciato libero

Questo il riferimento sulla superficie che si legge nel decreto: “La superficie minima destinata all’attività agricola deve essere pari almeno al 70% della superficie totale del sistema agrivoltaico“.

Inoltre: “L’altezza minima dei moduli dell’impianto agrivoltaico avanzato rispetto al suolo deve consentire la continuità delle attività agricole (o zootecniche) anche sotto ai moduli fotovoltaici“. Questi i valori minimi: “Sono 1,3 metri nel caso di attività zootecnica (altezza minima per consentire il passaggio con continuità dei capi di bestiame) e 2,1 metri nel caso di attività colturale (altezza minima per consentire l’utilizzo di macchinari funzionali alla coltivazione)“.

L’obiettivo è anche economico: “L’intervento integri attività agricola e produzione elettrica, e che ha lo scopo di valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi, garantendo comunque la continuità delle attività agricole proprie dell’area“. In questo modo si frena l’abbandono delle campagne e si resistono tutte le attività di cura e manutenzione del territorio.

Questa soluzione dovrebbe permettere la coesistenza di produzione di energia pulita e attività agricola, favorendo anche la creazione di frutteti 4.0 (leggi qui) dove è possibile alimentare dispositivi come sensori, flotte di droni e altri dispositivi per ridurre l’impegno di acqua e di prodotti chimici.

Beneficiari e risorse anche per gli accumulatori

Chi può partecipare? “Imprenditori agricoli, in forma individuale, societaria o cooperativa, consorzi e associazioni temporanee di imprese agricole. Associazioni temporanee di imprese composte da almeno un soggetto operante nel settore agricolo”. In questo modo si distribuisce l’investimento e permette la partecipazione anche delle piccole aziende.

Nel decreto si elencano le spese ammissibili tra cui “fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo“. Dato fondamentale per utilizzare in azienda l’energia prodotta

