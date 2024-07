Agrivoltaico, in Sardegna c’è chi dice si (24 luglio Sassari)

In Sardegna non ci sono solo i comitati che chiedono di limitare e frenare eolico e fotovoltaico, ma pure l’agrivoltaico. C’è anche chi pensa il contrario ovvero che sia necessario per assicurare reddito e sicurezza agli agricoltori. Appuntamento il 24 luglio alle 10,30 nella Borgata agricola di Campanedda (a circa venti chilometri da Sassari) in un incontro a cura del Centro Studi Agricoli.

La demonizzazione dell’agrivoltaico, anche ricorsi al Tar

In Sardegna ci sono sindaci che hanno dichiarato guerra all’agrivoltaico come nel Comune di Uta dove l’amministrazione ha promosso un ricorso straordinario al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al Tar.

E non è l’unica opposizione contro il sistema che assicura la convivenza tra attività agricola e produzione. Per poter prendere i finanziamenti statali, infatti, si deve rispettate il vincolo che l’installazione degli impianti fotovoltaici non comprometta la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale.

Il progetto agrivoltaico per poter essere preso in considerazione deve essere corredato da una relazione agronomica asseverata, il documento che attesta la correlazione tra le attività di produzione di energia elettrica e le attività agricole e pastorali.

Una sicurezza per l’agricoltore spesso costretto a vendere a poco prezzo la sua produzione

Il direttivo dell’associazione Centro Studi Agricoli, ha organizzato nella Borgata agricola di Campanedda per mercoledì 24 luglio alle ore 10,30 nel salone Parrocchiale un incontro sull’agrivoltaico.

Seppure l’associazione esprima dubbi sull’alta quantità di richieste di autorizzazioni per il fotovoltaico nel territorio – ma c’è da sottolineare che non si traducono tutti in progetti reali – si pensa che il bando Pnrr per l’agrivoltaico, scadenza il 2 settembre (leggi qui), sia un’opportunità.

Il presidente del Csa Tore Piana spiega: “Ci sono norme Europee, nazionali e regionali che vanno ben spiegate. Con i bando del Pnrr, contributi a fondo perduto del 40 % alle aziende agricole, vi è la necessità di informare e chiarire quale è l’iter autorizzativo, cosa si può fare e cosa no“.

Un incontro tecnico, ma c’è anche una considerazione politica. “Noi come Csa non ci schieriamo a favore o contro, ma siamo coscienti che la Sardegna, con la chiusura nel 2030 delle termo centrali, rischia di non avere scorte e produzioni sufficienti al fabbisogno degli stessi sardi, ecco che l’alternativa di produrre energia pulita e potendo continuare a coltivare o pascolare le greggi nei campi agro voltaici diventa una azione molto importante e sentita dagli agricoltori“.

Una logica di buon senso: “Gli agricoltori si dichiarano da subito favorevoli agli insediamenti agro voltaici sui propri terreni“. Pronti a collaborare con le aziende che comprano l’energia e assicurano un’entrata sicura a chi ogni anno e sempre di più deve fare i conti con l’incertezza produttiva derivata anche dai cambiamenti climatici.

Insomma una misura che permette di non abbandonare la terra per scarso rendimento e remunerazione del capitale investito.

