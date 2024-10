Un limoneto sotto l’agrivoltaico. Secondo uno studio Enea è la configurazione migliore per resa agricola ed energetica. Ma non solo. L’energia alimenta un dissalatore per l’irrigazione.

Uno studio Enea per migliorare la competitività degli agrumeti italiani

Il settore agrumicolo soffre della concorrenza di sempre più Paesi che dal Mediterraneo al Sudafrica rendono meno concorrenziale la filiera nazionale. Si devono abbassare i costi di produzione.

Soluzioni? L’agricoltura di precisione per ridurre consumo idrico e dei trattamenti fitosanitari, più entrate aggiuntive con la produzione di energia che in media rappresenta il 20% dei costi di una azienda agricola. In questo progetto di Enea si recupera pure l’acqua salmastra attraverso un dissalatore alimentato dall’energia prodotta nel limoneto.

A questi obiettivi si sommano il miglioramento della qualità dei prodotti attraverso sia la giusta dose di acqua sia l’ombreggiamento che mitiga il caldo crescente che colpisce le colture.

Per raggiungere questi obiettivi sono necessari sempre più studi sul campo. Come il progetto di Enea avviato a Scalea, in provincia di Cosenza, grazie al programma di ricerca Fotovoltaico ad alta Efficienza.

Una ricerca in limoneto con EF Solare Italia, operatore con 300 impianti e una capacità installata di oltre 1 gigawatt tra Italia e Spagna, e il contributo di Greenhouse, per la parte agricola, e Set Energie, per quella elettrica.

Focus sui pannelli: bifacciali ad alta potenza

A Scalea si vuole far decollare un polo agrivoltaico composto da impianti con diverse configurazioni tecnologiche: pannelli fotovoltaici bifacciali ad alta efficienza e sistemi di sensoristica avanzata. Un test in campo.

Obiettivo? «Valutare i diversi approcci tecnologici e raccogliere dati utili per sviluppare soluzioni sempre più efficienti – si legge in una nota Enea – e progettate sulla base delle caratteristiche del territorio».

Nel concreto si confrontano i risultati tra colture di limoni coltivate sotto impianti con configurazioni agrivoltaiche diverse, di tipo fisso e ad inseguimento, e il monitoraggio delle prestazioni. Quale agrivoltaico più funzionale all’obiettivo e poi il confronto con i limoneti in campo aperto.

Sotto osservazione diversi parametri tra cui la produttività, la qualità, le proprietà del suolo. L’impianto inoltre sarà dotato di sistemi di ferti-irrigazione al fine di irrigare le colture con acqua che già contiene il fertilizzante, per un’agricoltura sempre più di precisione.

L’ energia elettrica prodotta viene accumulata oppure utilizzata per dissalare l’acqua salmastra per l’irrigazione.

l fotovoltaico mitiga i cambiamenti climatici

Alessandra Scognamiglio, ricercatrice Enea e presidente di Aias, Associazione Italiana Agrivoltaico Sostenibile, che Vaielettrico ha sentito su Dl agricoltura e in particolare sui limiti all’agrivoltaico a terra (leggi qui), sottolinea: «Questo impianto non solo dimostra come il fotovoltaico possa coesistere armoniosamente con l’agricoltura, ma fornisce anche dati cruciali per consolidare la fiducia in questa tecnologia».

In particolare «questa innovazione in collaborazione con EF Solare promuove pratiche agrivoltaiche sostenibili che migliorano la resilienza delle colture al cambiamento climatico e ottimizzano l’uso delle risorse idriche».

Obiettivi sintetizzati da Andrea Ghiselli, Ceo di EF Solare Italia. «Insieme all’utilizzo duale del terreno, possiamo risparmiare acqua, proteggere il raccolto e produrre energia pulita». Il gruppo ha oltre 10 anni di esperienza nel settore e può contare su 32 MW di serre fotovoltaiche e lo sviluppo di un modello di agrivoltaico in campo aperto a «consumo di terreno nullo».

