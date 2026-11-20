L’agrivoltaico incontra spesso l’opposizione di comitati e comunità locali, ma per le imprese agricole può rappresentare uno strumento strategico per migliorare la sostenibilità economica delle aziende e accrescere la loro resilienza di fronte ai cambiamenti climatici. Sarà questo il tema del convegno “Agrivoltaico tra business e sostenibilità”, in programma martedì 24 novembre 2026, dalle 9 alle 13.30, presso il Centro Ricerche ENEA di Portici. L’evento è organizzato da AIAS (Associazione Italiana Agrivoltaico Sostenibile) in collaborazione con ENEA.

Le opportunità offerte dall’agrivoltaico

L’iniziativa è dedicata alle opportunità e alle sfide dello sviluppo dell’agrivoltaico in Campania, con particolare attenzione alle condizioni necessarie per costruire modelli sostenibili di integrazione tra produzione energetica e attività agricola, capaci di generare valore per le imprese e per i territori.

L’incontro sarà articolato in due momenti. Si parte con una prima sessione di approfondimento: la presentazione di uno studio sui modelli di business per l’agrivoltaico e interventi dedicati agli aspetti normativi, autorizzativi, contrattuali e progettuali, anche attraverso esperienze concrete sviluppate sul territorio. E non mancano i casi studio, anche molto particolari come il limoneto sotto i pannelli che con l’energia prodotti alimentano un dissalatore per recuperare acqua.

Una tavola rotonda con tutti i portatori di interesse

Durante la giornata è prevista una tavola rotonda, dal titolo “Agrivoltaico tra impresa agricola e impresa energetica: condizioni per un modello sostenibile”, che coinvolgerà rappresentanti delle istituzioni, delle organizzazioni agricole, delle imprese e del mondo della ricerca che si confronteranno sulle opportunità, le criticità e le condizioni per una reale integrazione tra agricoltura ed energia.

L’obiettivo è favorire un confronto concreto tra i diversi attori coinvolti, contribuendo a individuare percorsi condivisi per uno sviluppo dell’agrivoltaico che coniughi sostenibilità economica, continuità delle attività agricole, qualità dei progetti e benefici territoriali.

Il convegno si chiude con le conclusioni di Alessandra Scognamiglio di Enea e presidente Aias. La partecipazione all’evento è gratuita ma bisogna compilare il form.

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