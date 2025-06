Agrivoltaico avanzato: una balla che non c’è legame con agricoltura

Agrivoltaico avanzato sotto accusa a Pecetto (Torino), Mulazzano (Lodi), Succivo (Caserta), a Traversetolo e Montechiarugolo (Parma). Ma sono solo alcune delle proteste in corso. Sulle barricate pure a Ca’ Solaro con il plauso del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, primo cittadino con tanti problemi d’inquinamento atmosferico.

Si tratta di proteste di comitati locali, a volte con sostegno politico trasversale e spesso con la Coldiretti in prima linea, che contestano il sacrificio di suolo agricolo o come dicono alcuni: “di terreni fertili”. E vero? Per niente con l’agrivoltaico la coltivazione è obbligatoria e sostiene una maggiore resa e qualità della produzione.

L’autorizzazione per l’agrivoltaico avanzato arriva solo con la relazione agronomica firmata da un agronomo

C’è tempo fino al 30 giugno per partecipare al bando per finanziare gli impianti dedicati all’agrivoltaico avanzato (leggi) e finalmente emerge con chiarezza una regola: l‘obbligatoria relazione agronomica deve essere firmata solo da un professionista della materia. Un agronomo in particolare.

Lo ha ribadito il Gse che ha trovato il plauso del Conaf, l’ordine degli agronomi che ha diffuso una nota che spazza via gli alibi di coloro che parlano di sacrificio di suolo fertile. «Le relazioni agronomiche asseverate previste nell’ambito delle regole operative del DM Agrivoltaico devono essere redatte da professionisti in possesso dei requisiti professionali e iscritti a un ordine professionale del settore agrario».

«Siamo lieti che sia stata fatta chiarezza – sottolinea Mauro Uniformi, presidente Conaf – attribuendo solo ai professionisti qualificati la responsabilità della redazione delle relazioni asseverate che attestano la correlazione tra le attività agricole e quelle di produzione di energia elettrica».

La relazione agronomica asseverata è importante perché attesta la correlazione tra le attività agricole e quelle di produzione di energia elettrica e soprattutto la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale. Senza la relazione l’imprenditore agricolo non può accedere ai prestiti o contributi a fondo perduto. E soprattutto con il DL Agricoltura sono vietate ovvero non autorizzate altre forme di produzione energetica su suolo agricolo (leggi). Azzoppando la produzione di energia pulita anche in suoli agricoli ma marginali e residuali.

Le fake news sull’agrivoltaico avanzato seminano e fanno crescere l’opposizione ai nuovi impianti

«Protesta di agricoltori e amministrazione comunale contro il fotovoltaico sui terreni fertili», è il titolo che si legge sul quotidiano Caserta News dove si riportano le posizioni di amministrazione comunale, agricoltori e Coldiretti: «Questo territorio è la nostra vita, e non permetteremo che venga sacrificato in nome di un progetto che potrebbe essere spostato altrove».

Cosa si difende? «La coltivazione di ortaggi, una delle eccellenze agricole locali apprezzati in tutto Europa. Perderemo non solo attività economica locale ma anche la nostra identità come comunità agricola. Sarebbe opportuno che questi progetti siano realizzati su terreni marginali e non su terreni fertili. Non è necessario sottrarre terra fertile all’agricoltura».

Le realtà è diversa. L’Università di Sheffield in collaborazione con la World Agroforestry and the Kajiado-based Latia Agripreneurship Institute ha condotto una ricerca sull’agrivoltaico applicato agli ortaggi. I pannelli «forniscono ombra alle colture, contribuendo a trattenere l’umidità nel terreno e stimolandone la crescita».

I risultati? «I cavoli coltivati ​​sotto i 180 pannelli solari da 345 watt sono risultati un terzo più grandi e più sani di quelli coltivati ​​in appezzamenti di controllo con la stessa quantità di fertilizzante e acqua». Bene, come si vede anche osservando la foto sopra.

I tanti esempi di agrivoltaico avanzato in Italia

Questo è solo un esempio dei tanti relativi alla simbiosi tra agricoltura e produzione di energia. Settore in cui stanno investendo diverse aziende come Caviro, cantine che hanno brindato con vino da agrivoltaico al Vinitaly. va benissimo con il kiwi, le ciliegie e altre colture, mentre in Texas, ci sono aziende che fanno pascolare le pecore tra i pannelli. Si tratta di un progetto Enel.

Insomma è una balla sostenere che con l’agrivoltaico si perde terreno fertile, purtroppo la cattiva informazione, i gruppi di interesse che rappresentano l’economia delle fonti fossili, la ricerca di consenso di tanti amministratori locali e nazionali stanno creando dei grandi danni. Anche all’agricoltura che in tempi di cambiamento climatico per tenere rese e qualità ha necessità dell’innovazione tecnologica. E il consumatore non paga 20 euro il chilo le ciliegie.

