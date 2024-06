Agrivoltaico a Vignole (isola di Venezia) per alimentare case e lampioni

Agrivoltaico per coltivare ortaggi e produrre energia per la comunità energetica che la distribuirà alle case, alle attività economiche e alimenterà l’illuminazione pubblica. Un modello verso l’autosufficienza a Vignole, isola di Venezia.

Agrivoltaico da 100 kW in 400 m²

Probabilmente la produzione da rinnovabili non permetterà l’autosufficienza dell’isola di Venezia, ma è un primo gran passo in questa direzione. E smentisce tutti gli odiatori dell’energia pulita in nome del sacro suolo agricolo. Qui al contrario si conferma la simbiosi e una produzione sostiene l’altra.

I numeri: si tratta di una serra agro-voltaica di circa 400 mq con una potenza installata di circa 100 kW. Sorgerà in area demaniale e ha avuto il via libera della giunta comunale.

“Si tratta della realizzazione di una serra fotovoltaica in un ambito demaniale localizzato a sud dell’Isola delle Vignole, destinato dagli strumenti urbanistici comunali a verde pubblico e affidato in concessione temporanea all’associazione locale Veras – ha spiegato l’assessore Massimiliano De Martin – L’associazione intende costituire una comunità energetica rinnovabile (Cer) per la produzione e il consumo di energia pulita“.

Alimentare case, attività economiche e illuminazione pubblica

Vediamo gli obiettivi: “E’ in grado di soddisfare la domanda di energia pulita espressa dall’insieme delle utenze presenti sull’isola (abitanti, attività economiche, illuminazione pubblica), avviando il processo di decarbonizzazione del territorio“. C’è ottimismo, ma bisogna capire quanta sarà l’effettiva produzione di energia.

L’assessore di Venezia parla di “modello di riferimento e laboratorio di apprendimento per altre esperienze analoghe“. L’investimento è minimo: “Il costo stimato dell’intervento è di 60.000 euro, che l’associazione intende coprire con specifici finanziamenti nazionali e regionali dedicati al sostegno delle comunità energetiche“.

Agrivoltaico con ortaggi tradizionali dell’isola

La serra sarà destinata alla coltivazione degli ortaggi, come nella tradizione colturale dell’isola ma pure a sviluppare azioni di sensibilizzazione e didattiche rivolte ai giovani e giovanissimi del territorio, sulle relazioni tra territorio naturale, cibo organico e salute, affiancate dalla produzione di energia pulita.

Sull’isola vivono circa cinquanta abitantiche si dedicano all’orticoltura. Estensione di 69 ettari e la presenza di una caserma dei Lagunari. Piccola comunità, quasi un condominio.

Immancabile l’intervento del sindaco Luigi Brugnaro: “L‘intervento alle Vignole ha l’obiettivo di sperimentare ruoli innovativi per la gestione e il governo della comunità, promuovendo nuove forme di efficientamento e di produzione di energia sostenibile. Un esempio concreto di transizione ecologica“.

