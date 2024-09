Agrivoltaico: 100 progetti di Insolight e Eaton, in Sardegna no a impianto da 400 ettari

Agrivoltaico: 100 progetti di Insolight e Eaton, in Sardegna no a impianto...

L’agrivoltaico conquista l’Europa – in Italia si è chiuso da due settimane il primo bando con circa 650 domande e 1,7 Gw richiesti (leggi qui) – e si moltiplicano i progetti. Come i 100 delle società Insolight e Eaton. In Sardegna stop all’impianto da 400 ettari. L’ha bocciato la commissione nazionale Via (Valutazione impatto ambientale) e Vas (Valutazione ambientale strategia).

Eaton e Insolight per l’agrivoltaico

Sono 100 i progetti di agrivoltaico che le due società stanno sviluppando in tutta Europa. Vediamo i numeri. Insolight, azienda svizzera, entro il 2026, punta a installare impianti per più di 300 MWp, 66 MWp già in fase di sviluppo. Eaton sosterrà l’iniziativa con i sistemi di accumulo a batteria (BESS). L’energia potrà essere usata per il fabbisogno aziendale o venduta tramite la rete.

In una nota le due aziende sottolineano il legame con la mobilità a emissioni zero e i mezzi di lavoro elettrici: «La combinazione con l’infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici (EVCI) di Eaton consente di utilizzare l’energia prodotta per l’alimentazione di veicoli o trattori elettrici». E’ la filosofia del bando del Pnrr Parco Agrisolare (aperto fino al 14 ottobre) che finanzia pure le colonnine (ben 30mila euro).

Agrivoltaico: simbiosi agroenergetica

La scelta dell’agrivoltaico permette una simbiosi tra produzione agricola ed energetica (leggi qui). L’impianto svolge anche una funzione di protezione delle piante dal troppo caldo e dal troppo freddo. Per questo è obbligatoria la relazione agronomica che evidenza i benefici per le colture.

Sardegna: stop a impianto da 400 ettari

Bocciato il progetto fotovoltaico più esteso presentato in Sardegna: 400 ettari tra Sassari e Olmedo, per 132 megawatt di potenza di picco è stato bocciato dalla Commissione nazionale Via (Valutazione impatto ambientale) e Vas (Valutazione ambientale strategia). Più nel dettaglio erano 177 gli ettari destinati ai pannelli su una superficie totale di 400 ettari.

Niente da fare per la società britannica Lightsource Renewable Energy, anche se può sempre fare ricorso al Tar. Lo stop al progetto è arrivato dopo i pareri negativi espressi dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Sassari e Nuoro e dalla Regione. Un’iniziativa ritenuta troppo impattante.

Su questo territorio – siamo tra tra Sassari, Alghero e Porto Torres – sono stati presentati altri 32 progetti, tutti in fase di valutazione per complessivi 3,8 gigawatt di potenza.

Questo smentisce il terrorismo seminato dai sostenitori del metanodotto e del Galsi (leggi qui) e dai fondamentalisti, il partito del “non esistono aree idonee“, che spaventano le persone parlando di 800 impianti da realizzare nell’isola con una produzione energetica che soddisferà il fabbisogno di 50 milioni di persone.

Come dimostra la storia di progetti in attesa da 15 anni e tanti rispediti al mittente, non c’è nessun automatismo. Si parla di invasione e di assalto, di far west e mancanza assoluta di regole. Non è vero.

Clicca sui link dei video perchè sì e perchè no alle rinnovabili in Sardegna

– Iscriviti alla Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico.it –