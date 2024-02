Ci sono tanti agricoltori che credono nel Green Deal. A loro non è piaciuta la strumentalizzazione di chi ha cercato di orientare la marcia dei trattori – soprattutto di chi “a Bruxelles si, a Roma no” – e ora parlano. “Il biologico e il Green Deal non sono il problema della mancanza di reddito degli agricoltori“. Parole di Giuseppe Romano, presidente di Aiab (associazione italiana per l’agricoltura biologica).

Italia leader europeo del biologico, si fa a meno della chimica

C’è chi ha brindato al passo indietro della Commissione europea sulla riduzione del 50% dei fitofarmaci entro il 2030. Ma in Italia sono tanti i contadini che hanno rinunciato in parte alla chimica.

Ecco alcuni numeri presentati a Sana – la fiera più importante del settore biologico – dall’Osservatorio tematico utilizzando le ricerche di Nomisma. “L’Italia, con oltre 2,3 milioni di ettari e la più alta percentuale di superficie bio sul totale (19% contro una media europea ferma al 12%), è ormai vicina all’obiettivo previsto dalla Strategia Farm to Fork per il 2030, cioè il 25% di superfici dedicate alle coltivazioni biologiche“.

Vediamo l’impatto economico: “Nel 2022 le vendite alimentari bio nel mercato interno (consumi domestici e fuori casa) hanno superato i 5 miliardi di euro“. A cui si sommano 3 miliardi e 600 milioni di export. Quanti sono gli operatori bio? Per la precisione quasi 93mila. Numeri rappresentativi di una filiera economica che semina e raccoglie valore. Ancora più alto visto che oltre quello economico bisogna considerare i benefici sull’ambiente e sulla salute umana grazie alla riduzione dell’uso dei pesticidi.

Il Green Deal non è il problema, anzi la strada per uscire dalla crisi

Gli slogan contro le politica europea per la riduzione di chimica ed emissioni non è piaciuta al mondo biologico. Basta leggere le parole di Giuseppe Romano, presidente di Aiab (associazione italiana per l’agricoltura biologica).”C’è la necessità che il mondo del biologico assuma una posizione quanto più unitaria possibile sulle questioni sollevate dalle manifestazioni dei trattori, ribadendo con forza che il biologico e il green deal non sono il problema della mancanza di reddito degli agricoltori, ma sono anzi una delle strade per uscire da questa crisi“.

Insomma bene investire sulle rinnovabili, la riduzione delle emissioni e della chimica.

Lavorare per la transizione agro-ecologica

La strada è chiara per i produttori del biologico: “Bisogna quindi spingere – chiede Romano – verso una transizione agro-ecologica dell’agricoltura, che non è più procrastinabile, anche se comporta scelte importanti e difficili. Sappiamo che l’Italia è tra i paesi più forti da questo punto di vista, e quindi sappiamo che siamo in grado di vincere la sfida. Fondamentale, però, è operare in stretta collaborazione con gli agricoltori, favorendo così le attività di accompagnamento alla crescita di questo settore. Questa è l’unica strada percorribile”.

Oltre questa presa di posizione dell’associazione i bandi dedicati alla transizione energetica per l’autoproduzione da rinnovabili hanno avuto un gran successo. La Commissione europea per questo ha deciso si mettere sul piatto altri 800 milioni di euro (leggi qui).

E non c’è azienda che non stia investendo in agricoltura di precisione per ridurre il consumo di acqua, chimica e fertilizzanti. Più ardua l’introduzione di veicoli elettrici su alcune tipologie di lavorazione pesanti. Ma la filiera, soprattutto in Italia, si sta sviluppando con investimenti (leggi qui) per elettrificare l’agricoltura.

Decine di miliardi di danni dai cambiamenti climatici

Negli ultimi 40 anni in Italia il cambiamento climatico è costato 210 miliardi di euro. Sono numeri diffusi da Confcooperative che ha commissionato al Censis uno studio sull’impatto economico del climate change sull’economia nazionale.

L’agricoltura è il settore più colpito, solo nel 2022 si sono volatilizzati circa 900 milioni. “L’agricoltura – sottolinea il presidente di Confcooperative Maurizio Gardini – è il settore economico che risente di più le conseguenze dei cambiamenti climatici. L’andamento dell’economia agricola nel 2022 ha registrato un calo della produzione dell’1,5%, poco meno di 900 milioni di euro“.

Buona parte del risultato negativo si legge nella ricerca è da imputare alla siccità e alla carenza di precipitazioni. Quasi tutte le tipologie di coltivazioni hanno subito un duro contraccolpo: la produzione di legumi (-17,5%), l’olio di oliva (-14,6%), i cereali (-13,2%). In flessione anche ortaggi (-3,2%), piante industriali (-1,4%) e vino (-0,8%). Il comparto zootecnico ha subito una riduzione della produzione pari allo 0,6%”. Insomma il problema c’è tutto.

– Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico-