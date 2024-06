Agricoltura: chi inquina paga. Succede in Danimarca dove per la prima volta le aziende agricole vengono tassate in base alle emissioni di di CO₂. Una carbon tax, attiva dal 2030, anche sul bestiame, che sarà risparmiata ai contadini che investono in tecnologie per ridurre le emissioni. Bastone e carota.

Carbon tax sul bestiame: compromesso fra allevatori e governo

La Danimarca ha una fiorente industria della carne e dei latticini. Due terzi della produzione alimentare danese è destinata all’esportazione con in testa la carne suina. Ma ora dovrà fare i conti con le emissioni di CO₂.

Un dato oggettivo che ha necessità di interventi. Tutti i protagonisti interessati – imprenditori, sindacati degli agricoltori e dell’industria alimentare e l’associazione danese per la protezione della natura – hanno firmato un compromesso con il governo socialdemocratico guidato da Mette Frederiksen.

Il negoziato è durato qualche mese. A febbraio, un gruppo di esperti, nominato dal governo, ha proposto tre modelli, con tre livelli di tassazione: 125 corone (16,70 euro), 375 corone o 750 corone per tonnellata di CO₂. Non mancano le conseguenze: una riduzione delle emissioni da 2,4 a 3,2 milioni di tonnellate, comporterà un calo della produzione tra il 5,6% e il 15% e la scomparsa di 2.000-8.000 posti di lavoro.

Le tasse in base alle tonnellate di CO₂. Ma chi investe in sostenibilità sarà premiato

Gli effetti economici e sociali sono evidenti, ma si preferisce bilanciarli con gli effetti positivi sul fronte ambientale.

Il livello di tassazione scelto è pari a 300 corone danesi per tonnellata di CO₂ a partire dal 2030, poi a 750 corone nel 2035. L’accordo prevede però una detrazione fiscale del 60%, il che significa che il costo reale per tonnellata di CO₂ sarà effettivamente 120 corone nei primi anni, poi 300 corone dal 2035.

Gli agricoltori che investono in tecnologie per ridurre le emissioni climalteranti saranno in parte esonerati dal pagamento della carbon tax agricola e potranno usufruire di sostegni alla transizione energetica ed ecologica.

La scelta è stata presa da un governo di coalizione che oltre i socialdemocratici comprende il partito dei Moderati di centrodestra. Uno dei suoi esponenti è il ministro degli Esteri Lars Lokke Rasmussen che come riporta il quotidiano francese Le Monde ha commentato e descritto così l’accordo. “Un orologio svizzero: essendo ogni ingranaggio scelto con la massima precisione, modificarne solo uno rischierebbe di mandare in tilt l’intero meccanismo“.

Chiaro il messaggio: si tratta di un compromesso. Per questo ha chiesto anche i voti dell’opposizione senza modificarlo, ricordando: “Siamo in un’Europa in cui gli agricoltori vengono a bruciare pneumatici nelle grandi città e dove i difensori del clima restano attaccati alle autostrade”.

Una scelta pragmatica che ha trovato il consenso dell’industria lattiero-casearia, ma vede contrari tanti agricoltori e non soddisfatti gli ambientalisti di Greenpeace.

Abbiamo controllato i dati sulle emissioni dell’agricoltura danese nel sito del ministero. In un rapporto del 2017: “il settore agricolo contribuisce per il 22,4%. delle emissioni totali di gas serra misurate in equivalenti di CO2“.

Più nel dettaglio: “Ciò significa anche che il settore agricolo è il settore più importante in termini di emissioni di protossido di azoto (N2O) e metano (CH4). Dal 1990, le emissioni di gas serra provenienti dall’agricoltura sono diminuite del 16%. Tale diminuzione è dovuta principalmente alla diminuzione delle emissioni di protossido di azoto“. Si può migliorare.

Dazi Ue su auto cinesi e ritorsioni sulla carne di maiale

Un legame tra mobilità elettrica e mondo agricolo danese è dato dai dazi che la Ue vuole applicare alle auto cinesi. La Cina potrebbe decidere di cambiare fornitori – rivolgendosi a Russia e Vietnam – per quanto riguarda l’importazione di carne suina. Si tratta di parti del maiale che in Europa non si consumano e non hanno mercato e vengono esportate nel Paese asiatico.

