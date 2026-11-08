Agricoltura: come ridurre l’11% delle emissioni europee? Le strategie di 5 Paesi

L’11% delle emissioni di gas serra dell’Unione Europea arriva dai campi e dagli allevamenti. Una quota rilevante che ha spinto Bruxelles, con la Legge europea sul clima (Regolamento UE 2021/1119), a rendere vincolante l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. La sfida, però, è complessa: occorre ridurre il metano prodotto dagli allevamenti, limitare le emissioni legate all’uso dei fertilizzanti, tagliare i consumi energetici delle aziende agricole attraverso la meccanizzazione elettrica, recuperare la capacità di suoli e foreste di assorbire carbonio. Senza dimenticare un nodo decisivo: conciliare la sostenibilità ambientale con la redditività delle imprese agricole. In questo contesto si inserisce la ricerca di Marie Martinez, del Centre d’études et de prospective (CEP) del Ministero dell’Agricoltura francese, che mette a confronto le strategie di decarbonizzazione adottate da cinque Paesi europei.

Come ridurre le emissioni: le serre orticole a emissioni zero nei Paesi Bassi

Le strategie europee puntano a ridurre il metano (CH4 in formula) da allevamenti, il protossido di azoto (N2O) da fertilizzanti e i consumi energetici anche con il passaggio all’elettrico e la produzione di energia pulita in azienda. Le strategie sono diverse: Paesi Bassi e Irlanda applicano vincoli su stalle e azoto, mentre Germania e Spagna puntano su efficienza e tecnologia. Infine in Francia si programma anche l’ingresso di macchine agricole elettriche.

Nei Paesi Bassi la riduzione delle emissioni passa dalla decarbonizzazione totale delle serre orticole entro il 2040. In pratica fine alle esenzioni fiscali sul gas, carbon tax sectoriale e sostegno pompe di calore. Tutto il contrario della politica che sovvenziona le fonti fossili. Citiamo l’Italia dove il Ministero dell’Agricoltura ha stanziato 1 miliardo nella legge di bilancio per la riduzione e la proroga delle agevolazioni sulle accise del gasolio agricolo. Si comprende l’emergenza economica delle aziende, ma si favorisce la dipendenza anche geopolitica delle fonti fossili. La decarbonizzazione passa anche dal piatto attraverso la promozione della “transizione proteica” nei consumi.

L’altra misura è dedicata alle “stalle a zero emissioni“, strutture progettate per abbattere metano, ammoniaca e altri inquinanti. Il modello combina impianti di filtrazione, gestione avanzata dei reflui per produrre biogas e fertilizzanti, e additivi alimentari che riducono le emissioni generate dagli animali. Gli olandesi puntano anche a ridurre il numero dei capi allevati.

In Spagna agrivoltaico ed elettrificazione dei macchinari

La Spagna affida gran parte della sua strategia di decarbonizzazione al programma PERTE, che mobilita oltre un miliardo per accelerare innovazione, digitalizzazione ed energie rinnovabili nel settore agroalimentare. Droni, sensori e intelligenza artificiale vengono impiegati per ottimizzare irrigazione e fertilizzazione, mentre il rinnovo del parco macchine punta su mezzi più efficienti e a batteria per l’elettrificazione delle attività agricole. Un ruolo centrale è affidato anche all’autoproduzione energetica attraverso agrivoltaico e biometano, particolarmente strategici in un Paese dove l’irrigazione pesa fortemente sui consumi energetici delle aziende.

A completare il quadro, la valorizzazione dei reflui zootecnici secondo i principi dell’economia circolare e la promozione della dieta mediterranea come modello alimentare a minore impatto ambientale. Insomma l’elettrificazione viene finanziata.

In Germania più emissioni in assoluto, un programma per il sostegno all’elettrificazione dell’agricoltura

La Germania parte dal livello più elevato di emissioni agricole tra i Paesi analizzati, con 68 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente, ma punta a scendere a 56 milioni entro il 2030 in base al Klimaschutzgesetz. La strategia combina la riduzione delle emissioni di allevamenti e coltivazioni con il rafforzamento del ruolo di foreste e suoli come serbatoi naturali di carbonio. Un pilastro importante è inoltre l’espansione dell’agricoltura biologica, considerata uno strumento chiave per ridurre l’impatto ambientale del settore e accelerare la transizione verso la neutralità climatica prevista per il 2045.

Sul fronte elettrificazione citiamo il Bundesprogramm Energieeffizienz (Programma federale per l’efficienza energetica) finanzia l’acquisto o la conversione di macchine agricole a basse emissioni, comprese quelle elettriche, e sostiene gli investimenti in tecnologie per la riduzione della CO₂ nelle aziende agricole. Il programma prevede inoltre contributi per impianti agrivoltaici, accumulo energetico e produzione di energia rinnovabile per l’autoconsumo aziendale. Per quanto riguarda le macchine si vogliono finanziare trattori, mietitrebbie, pale gommate e veicoli autonomi.

L’agricoltura irlandese inquina meno rispetto alle altre, ma pesa ben il 34% delle emissioni nazionali

L’Irlanda è un caso particolare: pur avendo le emissioni agricole più basse tra i Paesi analizzati, con 23,3 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente, il settore pesa per ben il 34% delle emissioni nazionali, la quota più alta in Europa. Per questo Dublino ha adottato una roadmap dedicata (Ag Climatise) e un sistema di budget di carbonio vincolanti, puntando a ridurre le emissioni del 25% entro il 2030.

Poiché circa l’80% delle emissioni agricole deriva dagli allevamenti, la strategia privilegia l’efficienza rispetto alla riduzione delle mandrie, attraverso miglioramento genetico, additivi anti-metano e maggiore produttività degli animali. Parallelamente vengono limitati i fertilizzanti azotati, incentivati il biologico e le colture che fissano naturalmente l’azoto nel terreno. Un ruolo crescente è affidato anche al biometano e al ripristino delle torbiere, considerate essenziali per aumentare la capacità di assorbimento del carbonio.

Entro il 2030 150 macchine agricole in Francia, pompe di calore nelle serre

La Francia affida la transizione climatica dell’agricoltura alla SNBC 3 (Stratégie Nationale Bas-Carbone), che integra la riduzione delle emissioni nei budget di carbonio nazionali. Tra le misure previste figurano lo sviluppo di una filiera europea delle macchine agricole elettriche, con l’obiettivo di arrivare a 150 mezzi prodotti entro il 2030, e la progressiva decarbonizzazione delle serre attraverso l’installazione di pompe di calore su 400 ettari. La strategia punta a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, migliorare l’efficienza energetica delle aziende agricole e accelerare l’adozione di tecnologie a basse emissioni, considerate essenziali per raggiungere gli obiettivi climatici del settore.

E in Italia? Il bando Pnrr su tetto solare e su agrivoltaico sono andati bene, non è stato invece sostenuto quello per l’introduzione di macchinari agricoli elettrici. Quindi se da un lato abbiamo il 47% di fabbisogno elettrico raggiunto dalle aziende agricole, l’energia auto prodotta, poi però non si ha l’elettrificazione delle attività agricole.

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