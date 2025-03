Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Solo il 4% degli agricoltori nega il cambiamento climatico. A cui, però, si aggiunge il 15% che ci crede, ma non riconosce l’influenza delle attività umane. Ebbene anche questi scettici investono sul fotovoltaico. Vuol dire che funziona.

Questi sono i numeri e l’esito della ricerca “Europe Talks Farming Italy” a cura della dall’organizzazione internazionale More in Common.

Quasi la metà degli agricoltori negazionisti climatici vuole installare pannelli e il 24% lo ha già fatto

La ricerca svela gli atteggiamenti del mondo agricolo sulla transizione ecologica. Uno dei dati più interessanti riguarda gli agricoltori che, come si legge nella ricerca, «credono che adattarsi al cambiamento climatico sia un errore».

Ebbene ben il 24% di questi scettici/negazionisti ha installato impianti fotovoltaici e ben il 46% di loro è interessato ai pannelli.

C’è qualcosa che non torna visto che la transizione ecologica si basa sulla sostituzione delle fonti fossili con quelle rinnovabili.

Altri dati della ricerca ci aiutano però a capire lo scetticismo nel cambiamento green.

L’82% degli agricoltori preoccupati per i cambiamenti climatici, ma difficile adattarsi a causa della burocrazia

Nonostante negazionisti e scettici – rappresentano circa un quinto del campione intervistato – ben l’82% di agricoltori e allevatori si ritengono molto o abbastanza preoccupati per i cambiamenti climatici. Tra le donne la percentuale sale al 94%.

Le narrazioni di alcuni commentatori che legano le proteste del mondo agricolo alla transizione energetica non corrispondono al sentimento maggioritario della categoria.

Il problema è la gestione della transizione. Il 68% degli imprenditori agricoli lamentano che per adattare la propria azienda agricola ai cambiamenti climatici c’è troppa burocrazia e pochi aiuti economici.

Eppure sono stati ben partecipati i bandi Parco Agrisolare (leggi qui) e c’è tanto fermento sull’agrivoltaico (leggi). Ma il Decreto Agricoltura del Governo (leggi) ha limitato l’investimento più semplice: l’agrivoltaico a terra.

Un sistema più alla portata delle piccole aziende – naturalmente con dei limiti alle superfici interessate – per via dell’investimento minore e la facilità nella produzione.

Gli agricoltori chiedono anche più formazione, informazione e supporto da parte degli esperti.

Impianti solari ed eolici opportunità per il 61% degli intervistati, sfiducia nella politica

Il 61% degli operatori vede l’installazione dei pannelli solari e delle pale eoliche come «un’opportunità per diversificare le fonti di reddito». Solo il 25% li vede come una minaccia, e il 14% non sa.

Nonostante uno zoccolo duro di scettici sulla transizione – ma all’interno di questi ci sono i pragmatici che investono nelle rinnovabili – la maggioranza è a favore delle rinnovabili.

Il problema è la sfiducia nelle istituzioni. Ben il 78% della categoria si sente poco o per niente rappresentato. I sindacati agricoli godono di maggior fiducia ma da una minoranza: il 38% in media.

La sfiducia sfocia nel sostegno alle proteste di piazza – 46% totalmente e 37% parzialmente – ma l’appoggio non è legato alle rinnovabili.

Nonostante la diffidenza verso le istituzioni il 75% di agricoltori e allevatori pensa che bisogna investire sul solare, poi biomassa (65%), idroelettrico (63%), eolico (59%).

C’è fiducia sul gas naturale (46%) e nucleare (41%). In fondo il petrolio: solo il 22%.

Tra i detrattori dell’eolico le grandi aziende (50+ ettari, con il 23% che chiede di investire meno) e chi risiede in Sardegna (18%) e Veneto (20%). Nella regione del Nord abbiamo documentato un caso, ma per l’isola ha influito un’intensa campagna di fake news.

Questi dati evidenziano la necessità di interventi mirati da parte delle istituzioni. Ci sono gli incentivi economici, sui ristori post alluvione in Emilia Romagna si è caduti nel ridicolo, e serve snellire le procedure amministrative – i tempi per avviare un impianto fotovoltaico per esempio – e più formazione e informazione. Sul campo e per il campo.

