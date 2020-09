Agosto record per moto e scooter elettrici + (837%)

Moto e scooter elettrici hanno venduto in agosto quasi dieci volte in più dell’anno precedente. Si tratta di un record assoluto, in un mercato, quello di moto e scooter, che comunque segna un +41,2% in Italia a livello generale, e quindi continua a recuperare il terreno perduto durante i mesi della pandemia (leggi).

Il settore delle due ruote, dice Paolo Magri, presidente di Confindustria ANCMA «rappresenta uno dei simboli della ripartenza post lockdown». Il mercato, continua il numero uno dell’Associazione dei costruttori, avanza «per passione, per un nuovo desiderio di libertà e per le risposte concrete che offre a una nuova domanda di mobilità fruibile, veloce, distanziata e più sostenibile».

Se queste sono le motivazioni del boom, è evidente che moto e scooter elettrici ne incarnano l’essenza. E infatti in agosto fanno segnare una performance record del +837,88%, equivalente a 2.129 veicoli immessi sul mercato.

Mentre nei primi otto mesi il mercato nel suo complesso è ancora sotto i livelli del 2019 (160.490 veicoli venduti, con una perdita del 10,93%) quello di moto e scooter elettrici ha toccato le 5.806 unità, con una crescita del 91,93%. E ha conquistato quindi una quota di vicina al 3%. A tutto ciò hanno contribuito, secondo ANCMA «le novità normative introdotte dalla conversione in legge del decreto crescita – in particolare, la cancellazione dell’obbligo di rottamazione e l’aumento dei contributi saliti fino a 4.000 euro in caso di rottamazione di un veicolo termico – e le commesse legate allo scooter sharing».

I ciclomotori elettrici più venduti nel periodo gennaio-agosto sono stati Askoll eS1 (terzo assoluto con 582 unità), Soco Cux (416 unità, ottavo posto assoluto) Niu N Serie (288), Lifan E3 (192). Tra le italiane Garelli Ciclone (35% assoluto con 54 unità) e Vespa elettrica (38esima assoluta con 50 veicoli venduti). Nella categoria superiore del motocicli troviamo Silence (1.450 veicoli) Askoll eS3 (641), Niu NGT (291).

Nel solo mese di agosto da segnalare la performance di Silence che ha venduto 600 SO 2, classificandosi al terzo posto assoluto e Lifan E3 plus, decima assoluta, con 41 veicoli venduti.

