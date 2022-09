Agosto elettrico 2022/ Giorgetti gela il mercato

Agosto elettrico 2022: mercato sempre più depresso, anche per l’improvvido annuncio di un maxi-bonus fino a 7.500 euro che ancora non si vede.

Agosto elettrico 2022: solo 2.304 EV vendute

L’Italia è sempre più il fanalino di coda tra i grandi mercati europei per vendita di Ev. In agosto la quota sulle vendite complessive è scesa al 3,2%. Con 2.304 consegne, contro le 3.204 dell’agosto 2021. A deprimere ulteriormente le vendite l’annuncio del ministro Giancarlo Giorgetti di un incentivo di 7.500 euro per chi ha redditi fino a 30 mila euro e rottama la vecchia auto. Annuncio che ha avuto un duplice effetto: bloccare chi intendeva comprare e si trova nelle condizioni di fruire del mai-bonus. E generare rabbia in chi rientra nei limiti di reddito previsti, ma aveva ordinato un’elettrica (ancora da consegnare) nei mesi scorsi. Vedendosi rifiutata dal venditore l’applicazione dell’incentivo maggiorato. In rosso anche il bilancio delle vendite di EV nei primi 8 mesi del 2022: 31.007 mila auto vendute contro le 38.753 del 2021.

Gli italiani preferiscono le ibride: il 39% delle vendite

Quanto alle elettriche più vendute, la 500e resta in testa, ma con appena 360 consegne. Seguono, come al solito, la Smart ForTwo (128) e la Renault Twingo (114), ma solo 5 modelli riescono ad arrivare a quota 100. Da notare che il tonfo nella vendita di elettriche si è verificato in un mese in cui, dopo 13 mesi di cali consecutivi, il mercato dell’auto è tornato in terreno positivo. Si sono vendute 71.190 vetture (+9,9% sull’agosto 2021). Le auto a benzina, spiega l’Unrae nella sua analisi, coprono il 26,7% delle vendite, il diesel scende al 18,2% In flessione anche le vendite di auto a Gpl, all’8,7% di quota, mentre i prezzi proibitivi del metano portano le auto a gas a un misero 0,5% del mercato. Le plug-in calano al 3,8%. Prosegue, invece, la crescita delle ibride, salite al 39% di share, con un 8,6% per le “full” hybrid e 30,4% per le “mild” hybrid.