Aggiornamento software VW ID.3: c’è un problema

Aggiornamento software VW ID.3: Massimo, un lettore, segnala un problema sorto dopo l'intervento e legato alla programmazione delle ricariche.

Aggiornamento software VW: non si riesce più a programmare le ricariche

“Ciao Team Vaielettrico…Sono a chiedervi/raccontarvi un problema che mi si è presentato sulla mia ID.3 58kWh dopo l’aggiornamento fatto in officina del software 2.4. Prima di questo, programmavo la ricarica della vettura usando la programmazione possibile tramite l’infotainment. Quindi facevo partire la ricarica nelle ore più economiche, tipo dalle 23.00 fino alle 06.00. Ora, dopo il ritiro dalla officina, come sempre programmavo i tempi, ma al mattino la ricarica non parte in quanto la programmazione si azzera. E l’app mi dice che non è programmato nulla. Nei giorni scorsi ho fatto vari tentativi, tipo disinstallare l’app e altro, ma niente. Contatto l’officina e mi dicono che chiederanno, in quanto è un problema sconosciuto anche a loro. Quindi io vi scrivo per condividere con voi e magari anche con altri che hanno avuto o hanno lo stesso problema. Se avrò aggiornamenti sarà mia cura informarvi. Per il momento vi saluto e vi ringrazio per la disponibilità“. Massimo Rossetto

Che cos’è l’aggiornamento software 2.4

Risposta. Vediamo che cos'è questo aggiornamento software 2.4. La Volkswagen lo spiega in una pagina dedicata. Chiarendo anche che "il Centro Volkswagen Service doterà la tua ID. di una nuova batteria da 12 volt tecnologicamente ottimizzata. Grazie alla minore resistenza interna e al migliore comportamento elettrolitico, questa batteria è ancora più robusta ed ha una maggiore durata". Noi ce ne eravamo già occupati in seguito alla richiesta di chiarimenti di un altro lettore, pubblicando anche la lettera con la quale era stato ufficializzato il richiamo. Secondo VW, la nuova batteria aumenta l'affidabilità della realizzazione dei futuri aggiornamenti OTA (Over-The-Air)", da remoto. E "fornisce una gestione termica ottimizzata, che può ridurre il consumo di energia secondaria alle basse temperature esterne". È la prima volta che ci viene segnalato questo nuovo problema: cercheremo di capire che cosa è successo e se è capitato ad altri. Ribadiamo infine che diamo spazio a queste segnalazioni non per mettere in croce questo o quel costruttore, ma per collaborare alla soluzione dei problemi.