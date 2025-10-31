Aggiornamento incentivi: riaperta la piattaforma del ministero. Lo ha annunciato l’Unione dei costruttori, UNRAE , “a seguito del costante e serrato confronto con le Strutture tecniche del MASE”. Dalle 13:00 di venerdì 31 ottobre sono state riattivate, “dopo una concitata fase di attesa”, le funzionalità della Piattaforma informatica gestita da SOGEI.

Aggiornamento incentivi: c’è da validare i voucher già generati e prenotati

alla validazione dei voucher generati e prenotati dai beneficiari lo scorso 22 ottobre. E alla conseguente immatricolazione dei veicoli oggetto degli incentivi. Le difficoltà operative, denunciate da diversi lettori su questo sito, avevano causato l’interruzione delle operazioni previste. Difficoltà riconducibili alla complessità delle procedure per la compilazione dei dati previsti all’interno della Piattaforma,. E non sono dipese, secondo l’Unrae, né dalle Case automobilistiche né dai Concessionari, ma da aspetti tecnico-informatici ora finalmente risolti. La gestione informatica delle misure previste dal Decreto 8 agosto 2025, n. 236, si è rivelata più complessa del previsto. E ha richiesto ripetuti interventi di allineamento tra le Strutture istituzionali e associative, al fine di risolvere questioni interpretative e operative. In particolar modo legate allo schema di calcolo dell’incentivo. Si potrà pertanto procederedai beneficiari lo scorso 22 ottobre. E alla conseguenteLeavevano causato l’interruzione delle operazioni previste. Difficoltà riconducibili alla complessità delle procedure per la compilazione dei dati previsti all’interno della Piattaforma,. E, ma da aspetti tecnico-informatici ora finalmente risolti. La gestione informatica delle misure previste dal Decreto 8 agosto 2025, n. 236, si è rivelata più complessa del previsto. E ha richiesto ripetuti interventi di allineamento tra le Strutture istituzionali e associative, al fine di risolvere questioni interpretative e operative. In particolar modo legate

Una gran confusione su cui è intervenuta l’Unrae

Par di capire, dunque, che chi già ha conseguito il bonus, ma trovava difficoltà nell’usufruirne dal concessionario, dovrà effettuare un nuovo passaggio sulla piattaforma ministeriale. In questo contesto, UNRAE rivendica “di avere svolto un ruolo di primo piano nel confronto con le Strutture tecniche del MASE sin dalla formulazione del Decreto. Fornendo il massimo contributo per risolvere le criticità e consentire una completa e puntuale implementazione delle disposizioni emanate. UNRAE ha sollecitato un intervento immediato per fornire la necessaria chiarezza ad operatori e beneficiari. Mediante la pubblicazione di avvisi e FAQ ministeriali aggiornate. E la riapertura della Piattaforma potrebbe consentire di non vanificare il risultato finora ottenuto con la generazione di ben 55.680 voucher“.