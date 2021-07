Aggiornamenti software da remoto, la VW si lancia

Aggiornamenti software da remoto: la Volkswagen si lancia in una era, intervenendo già entro luglio sulla ID.3. Poi lo farà con cadenza trimestrale.

Aggiornamenti software, si parte coi First Movers

Per Tesla è ormai un’abitudine consolidata, ma Volkswagen è il primo tra i gruppi storici dell’automotive a buttarsi nella nuova era. Quella dei “computer con le ruote“, in cui l’auto viene man mano modificata nel suo vero cuore, il software, arricchendolo con nuovi servizi e funzioni. Gratuiti e (qui sta il business) a pagamento. Diciamo subito che farlo non è come dirlo: il lancio della ID.3 è stato martoriato proprio dalla complicatissima messa a punto del software di bordo. E molti clienti (basta guardare i nostri forum) lamentano ancora di averlo incompleto o comunque non del tutto funzionante. La Volkswagen ha comunque deciso di partire con gli OTA (Over The Air): entro pochi giorni l‘ID.Software2.3 sarà trasmesso alle vetture dei clienti del cosiddetto ‘First Movers Club‘. I primi ad avere ricevuto la consegna dell’auto.

Aggiornamenti software: ecco i miglioramenti promessi

Secondo Volkswagen (qui la nota ufficiale), l’ID.Software2.3 contiene “regolazioni e miglioramenti in termini di funzionamento, prestazioni e comfort“. Includendo, tra l’altro, funzioni estese dell’ID. Luce, riconoscimento ambientale ottimizzato e controllo dinamico degli abbaglianti. Oltre che migliore operatività e aggiustamenti del design del sistema di infotainment, nonché miglioramenti delle prestazioni e della stabilità. Il prerequisito per avere gli aggiornamenti OTA è disporre già della versione software ID.2.1. Le vetture che non ne dispongono dovranno effettuare l’up-grade in concessionaria. Gli aggiornamenti vengono trasferiti direttamente ai computer centrali dell’auto (In Car Application Server, ICAS in breve), tramite trasferimento dati mobile. Nelle nuove elettriche VW, questi assumono le funzioni che erano distribuite tra una moltitudine di centraline nelle precedenti generazioni di veicoli.

“Come scaricare l’ultima app sul telefonino”

“La nuova architettura dell’elettronica non è solo più potente e intelligente, ma semplifica anche lo scambio di dati e funzioni tra i sistemi dell’auto. Ciò consente di raggiungere e aggiornare fino a 35 unità di controllo tramite gli aggiornamenti via etere“, scrive Volkswagen. Per il continuo aggiornamento del software a bordo-veicolo, l’azienda ha predisposto un’apposita unità di progetto denominata ID. Digitale. Questa ha lo scopo di raccogliere il feedback dei clienti e reagire in modo flessibile alle loro esigenze. Il digitale è strettamente legato a Cariad, l’organizzazione di software per auto del Gruppo Volkswagen. Questa interazione dovrebbe garantire l’implementazione di un grande know-how. “Gli aggiornamenti over-the-air sono una funzionalità centrale dell’auto digitale e connessa“, spiega, il CEO di Cariad, Dirk Hilgenberg. “Diventeranno la norma, proprio come scaricare il sistema operativo o le app più recenti sul tuo smartphone“. Ma, visti i precedenti, maglio lasciare ai clienti l’ultima parola.