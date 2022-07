Aggiorna la tua Taycan e fa 50 km in più: magie dei software up-date. Ognuna delle 75.000 Porsche elettriche consegnate in tutto il mondo dal 2019 potrà diventare esattamente come l’ultima versione, il Model Year 2023.

Aggiorna la tua Taycan: migliora più efficienza con nuove funzioni

Con l’aggiornamento, che sarà possibile nella rete di officine autorizzate Porsche, migliora soprattutto l’efficienza del gruppo propulsore. Ma sono previste anche nuove funzioni e migliorie per il sistema Porsche Communication Management, il Porsche Connect e i sistemi di assistenza. L’aggiornamento include anche la possibilità di sbloccare singole funzioni ed equipaggiamenti non presenti all’acquisto. Infine sarà anche migliorata la capacità di aggiornamento over the air (OTA). Nelle modalità di guida “normal” e “range” sui modelli a trazione integrale, il motore anteriore sarà elettricamente disaccoppiato durante il funzionamento a carico parziale (il disaccoppiamento non è meccanico, ma solo elettrico). Questo migliorerà l’efficienza, allungando di fatto il periodo di veleggiamento e regalando all’auto minori consumi e maggior autonomia. Questo tipo di funzionamento è stato introdotto su tutte le Taycan a trazione integrale dall’estate 2021. L’aggiornamento permetterà anche una miglior climatizzazione del pacco-batterie, soprattutto in caso di basse temperature. E questo, oltre a migliorare l’autonomia, consentirà una maggior prevedibilità della velocità di ricarica ad alta potenza.

Arrivano anche la ricarica a 22 kW e il plug & charge!

Contestualmente all’update software, gratuito, tutti i clienti che lo vorranno, potranno richiedere, a pagamento, il retrofit con sistema di ricarica a 22 kW. Che porta con sé anche l’attivazione del sistema di ricarica plug & charge. Attraverso il quale effettuare ricariche e pagamenti senza dover ricorrere a app o tessere. Durante la tavola rotonda di presentazione di questo importante update, abbiamo rivolto alcune domande a Kevin Giek, Head and Vice President della linea Taycan. Eccole di seguito.

“Un intervento che richiede al massimo una giornata”

Per quale motivo l’update dev’essere eseguito tramite ricovero dell’auto nelle officine autorizzate Porsche? Non è possibile eseguirlo come aggiornamento OTA?

“Non tutte le unità logiche nell’auto sono predisposte per essere aggiornate over the air. Questo è un aggiornamento di dimensioni molto importanti. E non sarebbe pensabile effettuarlo online. Ma per il cliente si tratta, nella peggiore delle ipotesi, di una giornata“.

Di quanto aumenta l’efficienza del gruppo propulsore?

“Se prendiamo ad esempio una Taycan a trazione integrale del 2020, si parla di circa 50 km di autonomia il più nel ciclo WLTP. Ma i miglioramenti non riguardano solo le Taycan a trazione integrale. Al di là del disaccoppiamento del motore anteriore nelle trazioni integrali, abbiamo lavorato a molte altre migliorie, che riguardano anche le Taycan a trazione posteriore. Non ho però al momento un dato ufficiale da fornire“.

Aggiorna la tua Taycan…/ Il nostro commento

Nelle migliaia e migliaia di km che ogni giorno percorro a bordo delle più disparate auto elettriche, mi sono reso conto di quanto il software di gestione possa fare la differenza. Il software nasce per assistere il guidatore. Lo fa in modo invisibile, quando opera ad esempio sul funzionamento base dell’auto, attivando la funzione di recupero sulla base delle condizioni del traffico o della cartografia. Ma lo fa in modo più palese quando attivamente suggerisce un percorso o una strategia di viaggio.E quando i costruttori trascurano questo aspetto, penalizzano prodotti che già oggi potrebbero restituire un’eccellente esperienza d’uso. Ben vengano quindi gli update, meglio se OTA, come nel caso di Tesla. Perché una buona auto oggi non è fatta solo di un buon pacco batteria, di un buon powertrain e di un’efficiente aerodinamica. Ma anche di un cervello sempre attivo, a supporto del nostro, all’interno di dinamiche ancora poco conosciute.

