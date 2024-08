Aeroporto di Olbia: tutti i mezzi in elettrico

All’aeroporto di Olbia Costa Smeralda ci si muove sempre più in elettrico. In pista da luglio otto Cobus a batteria. Entro ottobre tutti i mezzi termici della Geasar – la società di gestione – saranno elettrici.

I nuovi autobus per i passeggeri alimentati dal fotovoltaico dei parcheggi

I nuovi veicoli saranno alimentati da rinnovabili grazie all’installazione di un impianto fotovoltaico sulle coperture dei parcheggi.

Si brinda sostenibile per i primi otto veicoli ma come sottolineano dalla Geasar: “Questa iniziativa è parte di un progetto più ampio che mira a sostituire completamente i veicoli a combustione interna con mezzi elettrici“.

La mobilità elettrica è stata finanziata con un bando Enac che “entro ottobre permetterà a tutta la flotta di Geasar di viaggiare in elettrico”.

I nuovi mezzi non inquinanti “saranno presto alimentati da energia rinnovabile grazie all’installazione di un impianto fotovoltaico sulle coperture dei parcheggi e alla realizzazione di colonnine di ricarica nel piazzale aeroportuale“.

Un bando da 4 milioni vinto dalla Tecmo

Il bando è stato aggiudicato nel 2023 – l’ importo a gara era di di 4,4 milioni di euro – dalla Tecmo. La società di Merate, in provincia di Lecco – che opera nel settore aeroportuale dagli inizi degli anni 80’.

L’azienda italiana commercializza i Cobus della società tedesca di Wiesbaden che dal 1978 “si dedica esclusivamente alla costruzione di autobus per il trasporto passeggeri nel settore aeroportuale”.

Si tratta di autobus interpista elettrici per trasporto passeggeri. Nel bando si richiedeva anche la fornitura di colonnine/wall-box di ricarica con potenza di almeno 100 kW.

Tramite bando sono stati acquistati anche 5 Cargo Loader per carico/scarico container/pallet con la capacità delle batterie da 22 e 44 kWh. Sono stati acquistati sempre a batteria anche quattro trattori per il traino degli aeromobili e altri quattro veicoli semimoventi per il rifornimento dell’acqua potabile.

Impianto fotovoltaico da 1223 kWp nella città dei 30 all’ora

Sempre grazie al finanziamento Enac è stato aggiudicato il bando per la copertura dei parcheggi, quelli dedicati alla sosta lunga, con un impianto fotovoltaico da 1223 kWp.

Più nel dettaglio: “Il generatore fotovoltaico risulterà composto da 4970 pannelli da 315 Wp di potenza di picco posizionati sulle coperture di 12 tratti di parcheggio di lunga sosta“.

Una nota su Olbia dove il sindaco è di centrodestra, storico esponente di Forza Italia, si chiama Settimo Nizzi e si è fatto notare per un buon investimento sulle colonnine di ricarica per le auto e pure i robot elettrici per la cura del verde pubblico (leggi qui).

Ma soprattutto, nonostante gli strali e l’ostruzionismo di Matteo Salvini verso la scelta di Bologna, il sindaco Nizzi è stato pioniere (leggi qui). La conferma che gli atti di Salvini erano solo bieca propaganda politica.

