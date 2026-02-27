Aer Soléir investe 170 milioni in Piemonte: via a uno dei più grandi BESS d’Italia







Aer Soléir avvia in Piemonte il suo primo investimento italiano e mette sul tavolo 170 milioni di euro per realizzare a Rondissone (Torino) uno dei più grandi impianti di accumulo elettrochimico (BESS) d’Italia. Il progetto prevede un sistema BESS da 250 MW e 1 GWh, destinato a rafforzare stabilità e flessibilità della rete italiana. Sorgerà in prossimità della stazione elettrica di Terna a Rondissone.

L’impianto, progettato per garantire fino a quattro ore di autonomia energetica, prevede l’installazione di 228 container di batterie, una stazione di trasformazione 30/220 kV e circa 900 metri di cavidotto in alta tensione per la connessione alla rete nazionale. Con una capacità complessiva di 1 GWh, il sistema sarà in grado di fornire servizi di dispacciamento, regolazione e bilanciamento, elementi sempre più centrali in un sistema elettrico ad alta penetrazione di rinnovabili non programmabili.

Il primo di 16 progetti in Italia per 1,500 MW e 1,6 miliardi di euro

In un contesto in cui la capacità fotovoltaica ed eolica italiana continua a crescere, la disponibilità di sistemi di accumulo su scala industriale diventa un fattore abilitante per evitare congestioni, ridurre sprechi di produzione e garantire sicurezza operativa.

Per Aer Soléir, Independent Power Producer irlandese attivo nello sviluppo di rinnovabili e storage in Europa, si tratta della prima operazione di investimento nel nostro Paese. Un debutto che non è isolato: l’Italia è indicata come principale mercato di crescita nella strategia del gruppo.

«Rondissone rappresenta il nostro primo investimento operativo in Italia e un tassello chiave della nostra strategia europea», ha dichiarato il fondatore e CEO Andy Kinsella. La società sta sviluppando nel nostro Paese 16 iniziative tra eolico, fotovoltaico e accumulo, per una capacità complessiva prossima a 1.500 MW e un investimento stimato superiore a 1,6 miliardi di euro.

Impatto industriale e filiera tecnologica

All’evento di avvio lavori ha partecipato anche il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che ha definito i sistemi di accumulo “asset strategici” per la sicurezza e la flessibilità della rete. L’investimento, secondo il ministro, porterà benefici in termini di attrazione di capitali internazionali, occupazione e sviluppo della filiera tecnologica. Il progetto si è aggiudicato l’asta del Capacity Market italiano per le consegne previste nel 2027 e svolgerà un ruolo chiave nel rafforzamento dell’affidabilità della rete elettrica

Aer Soléir è affiliata a 547 Energy, piattaforma di investimento in energia pulita controllata da Quantum Capital Group, gruppo con sede a Houston che ha gestito oltre 32 miliardi di dollari in impegni azionari nel settore energetico e della transizione.