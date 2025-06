AEMotion: il micro-veicolo che s’inclina per sconfiggere il traffico

AEMotion è una start-up francese che ha sviluppato un’idea radicale di veicolo per il trasporto urbano, ha quattro ruote come un’auto, ma piega come uno scooter.

AEMotion ha appena presentato un veicolo elettrico fuori dagli schemi: stretto come uno scooter, chiuso come un’auto, ma con la guida dinamica di una moto sportiva. Almeno così dicono…

Con una larghezza di appena 79 cm, AEMotion è pensato per filtrare tra le auto nel traffico urbano, parcheggiare ovunque e consumare pochissimo. Come uno scooter verrebbe da dire. Ma a differenza di uno scooter o di un triciclo elettrico, offre una cabina chiusa (parzialmente), due posti in tandem e una scocca leggera ma protettiva. La filosofia è un po’ quella nata a inizi anni 2.000 con il BMW C1: fondere le caratteristiche migliori di uno scooter e di un’automobile.

Divertente come una moto…

AEMotion ha presentato un sistema di guida che permette angoli di piega fino a 35°. Questo consente al guidatore di provare la sensazione e il controllo di una moto, ma in totale sicurezza, visto che la superficie di contatto è praticamente doppia avendo quattro ruote. Ovviamente non abbiamo un volante, ma un manubrio che permette maggior controllo e soprattutto maggior rapidità.

Il motore elettrico garantisce una velocità massima di 115 km/h. AEMotion ha pensato a due soluzioni per l’autonomia: una batteria fissa con circa 200 km e una rimovibile da 70 km, per chi predilige brevi tragitti e ricariche flessibili. L’intero veicolo pesa circa 230 kg, comprese le batterie.

…sicuro come un’auto!

Rispetto a uno scooter il veicolo studiato da AEMotion ha diversi vantaggi in termini di sicurezza. La scocca è in EPP (polipropilene espanso), un materiale leggero e assorbente, già usato nei caschi. A bordo troviamo cinture a 4 punti, freni a disco idraulici e roll-bar integrati. Inoltre, sempre utile c’è anche un piccolo vano bagagli. Nel modello presentato le portiere lasciano scoperte le gambe per un miglior raffreddamento in estate. Per l’inverno magari penseranno a un diverso modello di portiere.

Un altro vantaggio rispetto a uno scooter tradizionale è in fase di parcheggio. L’AEMotion semplicemente si blocca e non c’è bisogno del cavalletto. Da un punto di vista normativo è accessibile a tutti: basta la patente B e un breve corso di formazione di 7 ore, almeno nella fase di lancio francese.

AEMotion: prezzi, leasing e disponibilità

Anche la distribuzione dell’AEMotion è fuori dagli schemi. Da quello che si sa, per ora non sarà venduto: il modello di business è il leasing, con una rata annunciata di circa 200 euro al mese. Il debutto commerciale è previsto in Francia a fine 2025, con una produzione più ampia attesa nel 2026 e una vera industrializzazione non prima del 2028. In l’Italia, dove sta crescendo il mercato dei quadricicli, ci sarà da aspettare un bel po’.