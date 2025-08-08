Adiconsum: “La ricarica è un servizio pubblico, rivedere le regole”

Cresce la concorrenza tra operatori della ricarica e qualche beneficio per gli elettromobilisti comincia e vedersi. Soprattutto grazie alla raffica di promozioni estive che ha stabilizzato i prezzi medi in luglio, nonostante il grande esodo che da sempre si accompagna con rincari per i carburanti tradizionali. Ma per l’ ”Osservatorio prezzi delle tariffe di ricarica della mobilità elettrica di Adiconsum e TariffEV”, per avere tariffe strutturalmente più competitive, a settembre sarà necessario «discutere misure di riduzione dei costi, in particolare sugli oneri di media tensione».

Per la ricarica elettrica, sottolinea l’Osservatorio Adiconsum e TariffEV, luglio si è chiuso senza impennate nei costi medi del kWh. E addirittura si sono aperte ampie possibilità di risparmio per chi ha saputo cogliere l’opportunità delle numerose promozioni messe in campo dagli operatori della ricarica.

Prezzi della ricarica stabili in luglio: è già qualcosa

Mentre il prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica (PUN) è salito a 0,113 euro/kWh, con un aumento del 6% rispetto a giugno ma in calo del 16% da gennaio 2025, il costo medio alla colonnina rilevato dall’Osservatorio è il seguente:

-AC: 0,64 €/kWh (0,61 in giugno)

-DC: 0,73 €/kWh (0,72 in giugno)

-HPC: 0,75 €/kWh (0,73 in giugno) .

Con questi minimi e massimi:

AC: MIN 0,48 €/kWh – MAX 0,84 €/kWh

DC: MIN 0,53 €/kWh – MAX 0,83 €/kWh

HPC: MIN 0,49 €/kWh – MAX 0,97 €/kWh

Fra i 20 operatori in AC, 20 Operatori in DC e 15 Operatori in HPC presi in esame dall’Osservatorio per un totale circa 48.921 punti di ricarica su 56.295 attivi della Piattaforma PUN (86,90% del totale attivi) queste sono le 3 tariffe migliori in assoluto per ciascuna categoria.

AC:

0,25 €/kWh di EMOBITALY 0,35 €/kWh di EVWAY ROUTE 220 e NEXTCHARGE in roaming su EVWAY ROUTE 220 0,37 €/kWh di ELECTRIP con sconto TariffEV

DC:

0,37 €/kWh di ELECTRIP con sconto TariffEV 0,44 €/kWh di EVDC in roaming su ELECTRA 0,55 €/kWh di ATLANTE

HPC:

0,29 €/kWh di TESLA Superchanger 0,37 €/kWh di ELECTRIP con sconto TariffEV 0,39 €/kWh di ELECTRA

La novità? Le tariffe notturne (di Enel On Your Way)

La principale novità introdotte in luglio sono per Adiconsum le «tariffe diversificate in base agli orari (introdotte da Enel On Your Way dal 1° agosto ndr), più basse nei periodi di minore richiesta, per ottimizzare l’uso delle infrastrutture di ricarica e della rete elettrica». Ed essendo l’energia utilizzata tutta rinnovabile, «i prezzi potrebbero seguire la produzione, garantendo costi inferiori nei momenti di picco». Ma «ciò richiede una nuova regolamentazione dell’approvvigionamento energetico per la mobilità»

L’occasione per iniziare una riflessione sarà in settembre, quando sono già previsti incontri tra operatori di categoria e istituzioni. I prezzi italiani restano più alti rispetto ad altri Paesi europei. E ancora poco competitivi rispetto ai carburanti fossili. Secondo le stime di Adiconsum, infatti, «la parità di costo con un litro di benzina/diesel si raggiunge in media intorno a 0,60-0,65 €/kWh».

La concorrenza non basta: più colonnine e prezzi stabili

La crescente concorrenza tra CPO ed EMSP ha prodotto le ultime offerte, ma non basta a garantire una stabile riduzione delle tariffe di ricarica pubblica, che ancora «penalizza chi non ha un box o posta auto». Ragion per cui Adiconsum insiste sulla «necessità di classificare la ricarica pubblica come servizio di pubblica utilità, promuovendo trasparenza, equità e accessibilità». Per accelerare la transizione verso una mobilità elettrica sostenibile e accessibile a tutti serve insomma «una collaborazione tra aziende, politica e consumatori per incrementare le colonnine e stabilizzare i costi».

