Addio incentivi, addio 500e: la scelta di Giuseppe

Addio incentivi, addio 500: Giuseppe era indeciso tra la versione EV e la mild hybrid della piccola Fiat. Ora opta per la seconda, ma gli resta un dubbio sui consumi. Vaielettrico risponde. I vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Addio incentivi / “Ero indeciso, ora rinuncio”

“Ero ancora indeciso sull’opportunità o meno di acquistare una 500 elettrica e devo dirvi che il governo, azzerando gli incentivi, mi ha tolto ogni dubbio. Comprerò l’ibrida, senza rimpianti. Costa 13 mila euro in meno: per una famiglia media come la nostra sono un’enormità, che non valgono lo sfizio di provare l’ebbrezza delle emissioni zero. Nelle ultime settimane mi ero documentato sul vostro sito e avrei avuto anche le condizioni ideali, disponendo di una presa di corrente in garage. Oltretutto il venditore Fiat che ho interpellato mi dice che anche nel costo dell’energia rispetto al benzina non è che si risparmia poi tanto. Potete darmi un riscontro oggettivo su quest’ultimo punto? Posso fidarmi di un sito che si chiama Vaielettrico…?Grazi e auguri”. Giuseppe Masini.

Quanto costa fare 100 km, con l’ibrida e con l’elettrica

Risposta. Ci sono già arrivate diverse mail di questo tipo in redazione. C’è chi rinuncia ripiegando su auto tradizionali, con spiegazioni simili a quelle di Giuseppe. E chi invece preferisce rimandare l’acquisto, convinto che il governo prima o poi ritornerà sui suoi passi e rilancerà gli incentivi. Al momento su questo secondo punto è impossibile fare previsioni e anche l’impegno preso dal ministro Giorgetti appare quanto mai generico. Possiamo rispondere invece sul dato relativo ai costi dell’energia e del carburante. E per non essere accusati di parzialità riprendiamo (tabella sopra) i dati pubblicati pochi mesi fa da Quattroruote, testata che non viene annoverata tra i fans più accaniti dell’elettrico. Come si può vedere, ricaricando a casa si risparmiano quasi 5 euro ogni 100 km, che si traducono in circa 500 euro all’anno su una percorrenza di 10 mila km. A questo va aggiunto un costo per la manutenzione molto più contenuto, l’esenzione dal bollo e costi assicurativi più bassi. E anche, aggiungiamo noi, una piacevolezza di guida non paragonabile. Ma ci rendiamo conto che i soldi sono soldi.

