Addio idrogeno in Francia, solo l’Italia ci crede

Addio idrogeno in Francia: anche la flotta Hype abbandona le Toyota Mirai

Hype aveva scommesso sull’idrogeno fin dal 2015 e aveva via via fatto crescere la sua flotta di Toyota Mirai di colore blu, al servizio soprattutto dei clienti di Parigi -Ile-de-France. Ora ga confermato con un post LinkedIn quello che aveva già fatto trapelare nell settimane scorse. Spiegando i tre motivi che l’hanno indotta a desistere da un percorso nel quale ha investito grandi risorse. Il fatto è che l’idrogeno è diventato due volte più costoso rispetto al 2021. E, soprattutto, 5 volte più caro del costo equivalente a parità di chilometraggio di una ricarica rapida con elettricità verde fornita da Electra (0,29 € IVA inclusa/ kWh). Morale della favola. Hype fa sapere che “al centro delle nostre attività, tutti i nostri sforzi per implementare soluzioni a emissioni zero per i taxi nella regione di Parigi si concentreranno ora esclusivamente sui veicoli elettrici a batteria. Dal 2025 impiegheremo diverse centinaia di questi nuovi veicoli, con l’obiettivo di portare il 100% dei 60.000 taxi e VTC nella regione dell’Ile-de-France a emissioni zero il prima possibile e prima del 2030“.

Noi ci puntiamo: stazione di servizio a Carugate e noleggio a Venezia

L’Italia, invece, nell’idrogeno ci crede, un po’ per praticare la sua neutralità tecnologica, un po’ per sfruttare la montagna di soldi messa a disposizione dai fondi europei PNRR). Ed è soprattutto la Lega a tirare la volata, mobilitando tutto il suo stato maggiore a Milano lunedì 30 giugno per l’inaugurazione di una stazione “con sistema tutto italiano” in Tangenziale Est, area di servizio Carugate Est. Presente, manco a dirlo, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, nemico giurato dell’elettrico da tempi non sospetti. Vedremo in che cosa consiste questo sistema definito “tutto nostro“. E, soprattutto, saremo curiosi di verificare quanti riformimenti erogherà Carugate Est, visto che di mezzi a idrogeno in giro ce ne sono veramente pochini. Anche a Venezia, comunque, l’idrogeno piace. La bellezza di tre Toyota Mirai (sì, quelle che Parigi dismette…) sono entrate nel parco di auto noleggiabili nel parcheggio multipiano ex Grinfan di Piazzale Roma e nell’area arrivi dell’Aeroporto Marco Polo. Il rifornimento sarà assicurato dalla stazione di servizio di Mestre. E anche di questa saremmo curiosi di conoscere i livelli di erogazione…

