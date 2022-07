Ad Avignone il Supercharger n.800 in Europa. Tesla accelera le nuove aperture per soddisfare le richieste nelle vacanze estive: network sempre più capillare.

Ad Avignone una stazione con 28 colonnine

Stazioni sempre più potenti (fino a 250 kW) e sempre più grandi: nelle 800 location sono distribuiti circa 9.000 stalli di ricarica Supercharger, in oltre 30 Paesi in Europa. Compresa la Lettonia, ultimo Paese ad aggiungersi al network. La media è quindi di 11 colonnine per ogni Supercharger. La stazione numero 800 è situata in Francia, nella città dei Papi, lungo la strada per Marsiglia, non lontano dalla Riviera. Conta ben 28 stalli di ricarica, in linea con la strategia di aprire siti più grandi per rifornire non solo le Tesla, ma anche automobilisti di altri marchi. Il record della stazione più grande è ancora detenuto dal sito di Nebbenes, in Norvegia, che conta ben 44 stalli. Le prime aperture in Europa risalgono all’agosto 2013: allora in media erano dotate di 4 stalli, che già sembravano un’enormità. Oggi Tesla è l’operatore di ricarica rapida con la rete più estesa d’Europa.

Proseguono le aperture ad auto di altri marchi

Come si diceva, accanto alle nuove aperture Tesla porta avanti un progetto di progressiva apertura dei Supercharger agli automobilisti di altri marchi. Lanciata nel novembre 2021, l’operazione ha continuato a espandersi a nuovi siti e Paesi, supportando la mission di “accelerare la transizione verso le energie sostenibili passando per la mobilità elettrica“. Il progetto è ora attivo in 13 Paesi, per un totale di 250 location e 3.600 colonnine Supercharger, ma non ancora in Italia. L’apertura anche nel nostro Paese, attraverso la registrazione in un’apposita app, dovrebbe comunque avvenire a brevissimo. La stessa Tesla fa sapere infatti che “il progetto proseguirà nella sua espansione nei mesi a venire a nuovi siti e nuovi Paesi, permettendoci di raccogliere preziosi feedback“.

