Acquisto più gestione, quanto ci costano le elettriche? I conti li fa l’ADAC, l’Automobile Club tedesco, confrontando diversi modelli a batterie. E anche le Golf benzina e diesel.

Acquisto più gestione: la VW ID.3 batte tutti

Quando si sceglie un’auto da acquistare, non basta considerare il prezzo, bisogna considerare anche il successivo costo di mantenimento. Rifornimenti, assicurazione, tagliandi...Ormai si può sapere in anticipo quanto spenderemo e su questo gli automobilisti tedeschi sono tra i più attenti, avendo nell’ADAC un punto di riferimento. In questo caso l’Automobile Club si è basato su un periodo di possesso di cinque anni, con un chilometraggio annuale di 15.000 km.

—– Il costo al km, acquisto e gestione compresi —–

La curiosità era tutta per la nuova elettrica Volkswagen, la ID.3, esaminata nella versione Pro Performance (batteria da 58 kWh). Tutto è stato considerato: dal bonus del governo tedesco (simile ai nostri incentivi) ai vari costi di utilizzo (manutenzione periodica, assicurazione, lavaggio, ecc.). E anche la perdita di valore dell’usato nel tempo. Morale della favola: la nuova compatta elettrica tedesca in cinque anni ti costa tutto compreso 41,6 centesimi al km. Poco o tanto? Vediamo la concorrenza, anche a benzina e a gasolio.

Più onerose le Golf benzina e diesel. E il Model 3…

Cominciamo col dire che ID.3, nel confronto acquisto più gestione, è molto meno costosa di una Volkswagen Golf 1.5 litri TSI Style, a benzina. Qui siamo a 50,5 centesimi/km, che però scendono 46 centesimi km tenendo conto di uno sconto del 10% generalmente concesso dai concessionari. Ancora più elevato il costo della Golf 2.0 litri TDI, diesel, l’auto più onerosa tra quelle considerata con 53,8 centesimi/km. Tornando alle elettriche, la Hyundai Ioniq Elektro Style fa registrare 46,1 centesimi/km, mentre la Nissan Leaf e+ è a 47,4 centesimi/km. Ovviamente maggiore il costo/km della Tesla Model 3, che è un’auto di categoria superiore, esaminata qui nella versione Standard Range Plus, con batterie da 72 kWh. Qui siamo a 52,5 centesimi/ km.