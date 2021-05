Acquisto o noleggio? E l’autonomia…? Vaielettrico risponde

Acquisto o noleggio? Danilo è deciso a passare all’elettrico, ma è indeciso sulla formula. Luca sta vagliando 5 modelli tra cui scegliere…Vaielettrico risponde.

Acquisto o noleggio con un budget di 21/22.000€?

“In queste settimane ho deciso di passare all’elettrico e trascorro ore a documentarmi, ma non ho purtroppo occasione di parlare con conoscenti che abbiano già una EV. Premetto che il mio budget è sui 21/22.000€ (non ho rottamazione, ma possibile ecobonus 40%) e che ho già una wall-box 3.6kW a casa. I miei dubbi sono 2. Uno di natura commerciale. Il secondo dipende dal classico timore di restare “a secco” (abito in centro Italia, dove le colonnine sono molto rare). Mi sono posto la stessa domanda per l’ultima auto che ho acquistato, ed alla fine ho visto che, per il mio utilizzo, l’acquisto era la scelta migliore. Ora però le variabili cambiano: il valore dell’usato di un’elettrica non è prevedibile come per le endotermiche. E non vorrei che, causa l’uscita ogni 2-3 anni di modelli sempre più performanti e con batterie maggiori, il deprezzamento segua una curva più ripida. Per questo non riesco a fare calcoli. IUn noleggio mi toglierebbe ogni responsabilità sulla futura rivendita del mezzo, ma con costi maggiori. Io percorro mediamente 15/20.000km annui. Con 25 km giornalieri di casa-lavoro, con al massimo 100km giorno per commissioni varie. Quindi le taglie più piccole come ID.3, Kona, e-208 ed altre da 40-45kWh potrebbero soddisfare il fabbisogno giornaliero. Però capita più o meno 15 volte l’anno che devo fare un viaggio di 250-270km in autostrada (+ 250-270km di ritorno, alcune volte in giornata). Qui mi sarebbe utile una batteria più grande (almeno per fare ogni tragitto con una sola ricarica), ma potrei farlo solo col noleggio visto il budget. L’alternativa sarebbe di acquistare una 40-45kWh e noleggiare un’auto endotermica quando ne ho bisogno. Consigli?“. Danilo Spitilli

Acquisto o noleggio? Dipende da queste variabili…

Risponde Paolo Mariano – Per rispondere alla prima domanda, sarebbe necessario sapere anche per quanto tempo lei tiene normalmente la sua auto prima di rivenderla. Il noleggio normalmente è una scelta che viene prediletta da chi desidera avere un’auto sempre nuova, con costi certi, già definiti a monte e senza sorprese. Nè preoccupazioni per il momento della rivendita dell’auto.

Ovviamente, da un punto di vista economico, il noleggio risulta conveniente solo nel caso di auto il cui valore residuo è molto alto. E questo, se un tempo non succedeva, ora sta iniziando ad accadere sempre più spesso. È quindi impossibile dare una risposta univoca alla domanda: meglio l’acquisto o il noleggio? Personalmente chiederei un paio di preventivi per il noleggio. Messi a confronto con i costi di acquisto, con le spese di gestione e di assicurazione, la aiuteranno a decidere. Tenga conto di un aspetto importante: le auto alle quale oggi le società di noleggio decidono di scommettere, dando loro un valore residuo elevato, sono quelle che, anche per lei, saranno più facili da rivendere a un buon prezzo, se le dovesse acquistare. Specialmente dopo pochi anni e poche decine di migliaia di km.

… e quanto alla batteria, una 50 potrebbe bastare

Riguardo al dubbio relativo alla capacità della batteria, forse potrebbe scegliere un modello come VW ID.3 City oppure ad esempio Skoda Enyaq 50. Nei viaggi di 270 km sarebbe sufficiente ridurre un po’ la velocità per non doversi fermare a ricaricare. Almeno d’estate. In inverno un sosta intermedia di pochi minuti le consentirebbe di arrivare comunque sereno a destinazione. In questo modo potrebbe acquistare un’auto (se deciderà per la formula di acquisto) più adatta alla sua quotidianità beneficiando del bonus. E dovrebbe gestire solo un piccolo compromesso nei pochi viaggi autostradali.

Luca: elettrica o ibrida plug-in? E quale modello?

“Sto valutando il passaggio da full hybrid a plug-in o full electric perché andrò ad abitare in un appartamento dove spero di installare una wall-box. I modelli adocchiati sono Cupra Formentor, VWID3, Kia e-Niro, Skoda Enyaq e Hyundai Kona. I miei tragitti quotidiani coprono 50-60 km e qualche viaggio l’anno oltre i 300 km. Consigli?“ Luca Grandinetti.

Risponde Paolo Mariano – Buon giorno Luca. Un’ibrida plug-in come Cupra Formentor è, per sua natura, meno efficiente rispetto a un’elettrica di pari categoria. Questo persino nel caso limite in cui venisse utilizzata per la maggior parte del tempo in elettrico. Figuriamoci poi se l’utilizzo fosse misto. Le elettriche da lei elencate hanno tutte valori di efficienza estremamente elevati, con un record per la Kona. La Hyundai che dichiara un consumo nel ciclo medio combinato WLTP di 143 Wh/km (versione con batteria da 39 kWh) e di 147 Wh/km (versione con batteria da 64 kWh, che abbiamo testato di recente testato di recente). Il suo dubbio relativo alla scelta di una full electric piuttosto che di un’ibrida plug-in è legato all’autonomia o alla possibilità di ricaricare? Dovrebbe fornirci qualche informazione in più sul suo utilizzo, magari nei commenti. In questo modo saremo forse in grado di aiutarla meglio.

—————————————————————————————————-

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti gratis alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube —