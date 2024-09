Acquisto e uso eBike: generazioni a confronto

Acquisto e uso eBike in Italia. Le vendite crescono sempre, ma sono differenti le necessità tra una generazione e l’altra. Il caso dello studio voluto da Compass.

Agli italiani piace ancora pedalare e i dati economici lo dicono chiaramente. Va in questa direzione un recente osservatorio curato da Compass, costola del colosso del credito Mediobanca, su acquisto e uso eBike. La relazione finale dimostra come nel 2023 due italiani su cinque hanno utilizzata anche solo saltuariamente una bici di qualunque tipo. Mentre uno su quattro ne fa addirittura un uso regolare. Il punto di maggiore interesse per noi è la certificazione che le eBike continuano a essere in forte ascesa. Infatti almeno il 20% degli intervistati dichiara di averne provata una, anche grazie a un servizio di sharing.

eBike e generazioni a confronto

Altro punto saliente dello studio fatto da Compass è quello della divisione per generazioni della popolazione italiana. Infatti a differenti età anagrafiche corrispondono differenti necessità. I cosiddetti boomers (nati tra gli anni 50 e 60 grossomodo) cercano fitness, agilità e scoperta.

I loro figli, definiti millennials (insomma quelli che si sono affacciati al nuovo millennio da giovani adulti) sono mossi da motivazioni spesso più radicate: la bici può infatti arrivare a rappresentare un vero e proprio modo di essere. In mezzo non va dimenticata la Generazione X che dalla seconda metà dei 60 arriva fino al 1980. Spicca la crescita del cicloturismo, un settore nato tra ciclisti regolari e stagionali che sta diventando popolare tra giovani della Generazione Z (nati cioè dopo il 2000) e famiglie con figli.

Dal confronto intergenerazionale, emerge che la generazione X utilizza la bicicletta soprattutto per motivi ricreativi, nel tempo libero o in vacanza (46%). Diversamente dai millennials che considerano il ciclismo come uno sport da praticare (38%) e ne sono talmente appassionati tanto da definire la bici come un “modo di essere” per il 18% di loro, e “adrenalina” per il 14%. Per i boomers, invece, la bici è un modo per mantenersi in forma e fare attività motoria (45%), oltre che uno strumento per muoversi agilmente nel proprio comune di residenza.

Acquisto e uso eBike: un alleato, molte difficoltà

Per tutti bici e eBike sono validi alleati nella mobilità. Più di due italiani su cinque hanno utilizzato la bicicletta nell’ultimo anno, con una prevalenza nell’uso della bici tradizionale (45%). Di questi, il 17% la utilizza nei mesi più caldi, mentre per l’11% del campione la bici è un mezzo di trasporto per l’intero anno.

Pur crescendo, l’uso della bicicletta incontra ancora alcune barriere, soprattutto in ambito urbano. Tra queste spiccano la scarsa percezione di sicurezza nel traffico (31%) e la mancanza di piste ciclabili (22%). La richiesta più gettonata, soprattutto tra i ciclisti occasionali che vorrebbero pedalare di più, è per una maggiore sicurezza stradale.

Acquisto e uso eBike: dati in salita

Negli ultimi cinque anni il mercato italiano della bici, che somma due ruote tradizionali ed eBike è cresciuto del 24%. Il 2022 da questo punto di vista è per ora il punto più alto delle vendite di settore con un giro d’affari di 3,2 miliardi. Lo scorso anno il mercato si è attestato su 2,6 miliardi di euro, in calo del 18% ma con un saldo del +24% sul 2019. Ammontano a circa 1,36 milioni le biciclette vendute nel 2023, con un peso crescente dell’eBike.

Nell’ultimo anno un consumatore su cinque sceglie l’elettrico a pedalata assistita, che nel complesso segna una crescita del +40% in cinque anni. Proprio l’interesse verso la mobilità sostenibile e i picchi di vendite di biciclette tra il 2020 e il 2022 hanno aperto nuovi scenari per le due ruote, come ad esempio il cicloturismo. Il coinvolgimento attivo e responsabile nei confronti dell’ambiente, specie tra i giovanissimi della Gen Z, è tra i fattori che guidano la crescita del cicloturismo.

L’Osservatorio Compass infine stima che il 23% degli italiani ha utilizzato la bici per almeno un giro turistico nell’ultimo anno e il 29% degli intervistati si dice potenzialmente interessato. La tendenza si rivela più diffusa tra millennials, ciclisti regolari e famiglie con figli.