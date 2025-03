Acquistare usato: i dubbi di due lettori

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Acquistare usato / Due lettori ci chiedono consigli: uno per valutare una Citroen C Zero, uno per i dubbi sull’autonomia della Zoe da poco comprata. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it Acquistare usato (1) Una Citroen C Zero del 2018 a 5 mila euro è un buon affare? “S ono un proprietario soddisfatto di una Citroen eC4 del 2021. Per la mia compagna avrei trovato una piccola macchina elettrica (che mi è sempre piaciuta), un Citroen C Zero. Dall’annuncio sembra in buone condizioni, ma chiedo a voi: che cosa dovrei verificare per fare un buon acquisto? “ . Graziano D’Ignazio

Dipende dalle condizioni della batteria e dall”uso che se ne fa

Risposta. Bisogna capire in che condizioni si trova la batteria e se l’autonomia che ne deriva è sufficiente per gli spostamenti della compagna. Nell’annuncio si parla di 100 km di autonomia residua, dopo 47 mila km, per un’auto immatricolata nel febbraio del 2018. Ci sta, se consideriamo che in origine la percorrenza ufficiale dichiarata era dei 130 km. Va considerato, però, che d’inverno questa autonomia si riduce ulteriormente, di un altro 20% circa. Ergo: può essere una buona scelta per chi fa spostamenti brevi e ha la possibilità di ricaricare a casa a prezzi bassi, 20-30 centesimi al kWh. E comunque, non ce ne voglia il venditore, forse si può limare qualcosa dai 5 mila euro richiesti, vista anche l’ammaccatura onestamente dichiarata.

Acquistare usato (2) La mia Zoe fa meno km del dichiarato…

“H o da poco acquistato una Renault Zoe 52 kWh usata, prima immatricolazione aprile 2020, 34.000 km. Il certificato Soh dichiarato dal venditore riporta 95%. La mia domanda è questa: quando ricarico la batteria al 100% l’autonomia indicata è 314 km. Mi sarei aspettato qualcosa di più, visto i 386 km dichiarati. Voi che cosa ne pensate? C’è qualche verifica che mi suggerite di fare? Grazie“. Ivan Bruno

Ci sembra un dato nella norma, con la batteria scesa al 95%

Risposta. Ci sembra tutto nella norma. Il 5% di capacità perso equivale a circa 37 km, il che significa che all’atto dell’acquisto la percorrenza totale era già scesa al di sotto dei 350 km. Il resto dipende dal clima freddo che abbiamo avuto nelle ultime settimane, che taglia ulteriormente l’autonomia. Nei prossimi mesi, con temperature più miti, il numero dei km dovrebbe risalire. Anche se il dato che si vede sul display è solo una proiezione effettuata sui consumi nei km appena percorsi. Non a caso c’è chi lo chiama “indovinometro“, perché il dato reale dipende poi da diversi fattori. A partire dalla velocità, dal tipo di percorso (in montagna si consuma di più) e dalla temperatura esterna.