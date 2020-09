Acqua scooter: 5 modelli per scoprire i fondali

Acqua scooter spinti da un motorino elettrico per scoprire i fondali marini. In silenzio e armati di action camera. L’offerta è varia e sono diversi i modelli in commercio. Ve ne presentiamo cinque.

I sea scooter, se preferite l’inglese, sono usati professionalmente dai sub, ma pure a scopo ludico e da chi pratica lo snorkelling. Ne presentiamo cinque marchi: Sublue, Yamaha, Nilox, Asiwo e Windek.

WhiteShark della Sublue a 699 euro per scendere a 40 metri di profondità

Iniziamo questo tour subacqueo dal modello WhiteShark, della Sublue. L’azienda lo definisce: “Scooter sottomarino a doppia elica compatto”. Un mezzo maneggevole, il peso totale è di soli 3,5 kg, e facile da trasportare. Facile pure da utilizzare. Da Sublue sottolineano: “Viene fornito con un giubbotto Floater e le eliche sono progettate con una rete di protezione per evitare lesioni accidentali alle dita”.

WhiteShark ha una velocità massima di 5,4 km/h e può godere di un’autonomia di circa 30 minuti mentre permette di scendere in profondità per 40 metri. Viene indicato come ideale per le riprese grazie a un’interfaccia universale per installare la camera. Quanto costa? 699 euro.

La gran varietà degli acqua scooter di Yamaha

Yamaha ha diversi modelli di acqua scooter. Una vera e propria serie disegnata per bambini, per uso ricreativo e per quello professionale come si può vedere nel sito. La scelta dipende dall’uso e dalle esigenze di ciascuno. Il modello medio si compra a circa 600 fino ai 1600 euro per i professionisti e alcuni come i Seawing sono sold out. Hanno avuto successo. Per i non professionisti c’è la serie RDS che comprende i 200; 250; 280 e il 300. I prezzi qui variano dai 475 ai 690 euro. Sono ausili leggeri e facilmente trasportabili. L’autonomia può arrivare a un’ora e mezza, e i modelli professionali raggiungere una velocità di 7 km/h.

Nilox dalle e-bike agli over board fino all’acqua scooter con 2 motori da 500 W

Interessante il Nilox delll’omonimo marchio presente in Italia da 15 anni che offre in catalogo anche e-bike, hoverboard e monopattini. Lo scooter subacqueo viene offerto a un buon prezzo, sotto i 400 euro, ed è spinto da due motori da 500 W. Per quanto riguarda la batteria agli ioni di litio il produttore elenca i dati: “E’ pari a 5.0Ah 25.9V 129,5Wh”, pesa solo 3,5 kg e permette di raggiungere i fondali a 30 metri di profondità. Ha tre velocità e quella massima è di 5,4 km/h mentre l’autonomia è di 35 minuti, ma si ricarica velocemente in 2/3 ore. I produttori sottolineano la possibilità di far funzionare la action cam.

Asiwo, il sea scooter colorato dagli Stati Uniti sotto i 400 euro

Molto colore e prezzi abbordabili anche per gli americani di Asiwo con il modello che sta sotto i 400 euro. Lo scooter presenta un doppio motore da 600 W che permette di esplorare il mondo sottomarino fino ai 30 metri di profondità. In dotazione la batteria agli ioni di litio che carica in 2-3 ore per 35 minuti di lavoro. Il peso totale è di 3,5 kg, anche questo modello è facile da trasportare mentre per quanto riguarda la velocità raggiunge i 5,7 km / h.

Windek che scende a 40 metri con display incorporato

La Windek spazia dagli acqua scooter per bambini, sono degli ausili per il nuoto, al professionale Sublue seabow scooter che offre interessanti opzioni: durata della batteria di 75 minuti, interruttore a 3 velocità e si arriva fino a 4,47 km/h per una discesa in profondità di 40 metri.

Queste le specifiche. Inoltre monta un display OLED che visualizza questi dati: velocità, durata della batteria, modalità di funzionamento manuale e tempo di funzionamento. L’ interfaccia universale è compatibile con quasi tutte le action cam presenti sul mercato. Il prezzo? Su Amazon viene 1299 euro.

