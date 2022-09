Acqua alta in strada: che cosa succede alle elettriche?

Acqua alta in strada: che cosa succede alle auto elettriche? Il pacco-batterie viene intaccato ed è quindi da sostituire? Lo chiede Luca, Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Acqua alta in strada: batterie da buttare?

“Vi seguo già da alcuni mesi e devo dire che ho imparato sulle auto elettriche cose che non conoscevo e neanche immaginavo. Come per esempio la ‘frenata rigenerativa’, che ricarica la batteria decelerando. Vi scrivo perché qualche giorno fa ho letto sul Corriere della Sera un articolo che mi ha fatto nascere una curiosità. Si trattava dell’intervista a un noto climatologo: il giornalista chiedeva che cosa si può fare davanti a questi fenomeni di piogge estreme, sempre più ricorrenti. La risposta è stata: nel breve periodo attrezzarsi per far defluire le acque in modo efficiente e contenere i danni. Vengo alla domanda: che cosa succede a un’auto elettrica se finisce in mezzo ai fiumi di acqua che sempre più spesso vediamo nei TG invadere le nostre città? Bisogna dire addio al pacco-batterie, che mi sembra la parte più costosa della vettura?. Grazie fin d’ora per la risposta“. Luca Bottelli

Guardate la Tesla Model 3 come se la cava nel video

Tesla is a submarine 👽 @elonmusk pic.twitter.com/1kGasrMQHk — Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) August 31, 2022

Risposta. Da qualche giorno su Twitter gira il video qui sopra (cliccatissimo), girato in Cina proprio durante una di queste inondazioni. Si intravvedono auto termiche ferme ai bordi della strada, mentre arriva una Tesla Model 3 che procede tranquilla nonostante l’acqua arrivi ad altezza-cofano. È la migliore dimostrazione del fatto che, nelle auto elettriche ben costruite (e ci mancherebbe), le batterie sono waterproof. C’è chi pensa invece che sia buona regola non portare le EV in una stazione di lavaggio. Timori infondati: come ha puntualizzato più volte lo stesso Elon Musk, le unità di trasmissione e le batterie delle EV sono sigillate. E questo non riguarda solo le Tesla. In genere si ritiene che bastino 300 mm. o poco più per far sì che un’auto inizi a galleggiare. In questa situazione, con un veicolo a combustione interna, possono accadere invece cose spiacevoli. Le prese d’aria montate in basso aspirano l’acqua direttamente nella presa del motore, “affamandolo” di aria e bloccandolo. Con effetti nefasti anche sui tubi di scarico, che che si trovano a pochi cm. da terra.

Acqua alta in strada: elettriche molto meglio delle termich

Che succede, invece, con un’elettrica? Il quesito è stato posto dalla rivista inglese Express alla Jaguar per la I-Pace. Auto che, peraltro, ha una profondità di guado di 500 mm. e dispone di sistemi di sicurezza progettati per affrontare situazioni di inondazione. Risposta: “Bisogna prendere precauzioni quando si guida attraverso l’acqua stagnante in qualsiasi auto. Tuttavia, i veicoli elettrici non hanno una presa d’aria. Il che significa che il sistema di propulsione non è influenzato dall’essere immerso nell’acqua come un motore tradizionale“. In sostanza: quando un’EV non danneggiato galleggia lungo una strada o un fiume allagati, i suoi componenti elettrici sono ben sigillati e waterproof. Ed è del tutto improbabile che forniscano un pericolo elettrico ai suoi occupanti. Questi componenti, in particolare quelli nelle sezioni ad alta tensione del motore, del regolatore di velocità e della batteria, hanno grado di protezione IP66 o superiore. Il punteggio di protezione più alto è 8, roba da sottomarini.

