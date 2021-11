Acqua alta e auto elettrica: che succede? Vaielettrico risponde

Acqua alta e auto elettrica: che succede se piove forte e le strade si allagano in modo preoccupante? Ce lo chiede un lettore, Michele. Vaielettrico risponde.

Acqua alta e auto elettrica: Michele deve attraversare un guado per uscire di casa…

“L a mia auto è quasi a fine vita e vorrei sostituirla con una elettrica. Vivo però in una zona di campagna e per entrare ed uscire da casa devo transitare attraverso un guado. D’estate è secco, ma durante le stagioni invernali e delle piogge si riempie. Per dare un’idea, durante piogge intense può arrivare a 50 cm di profondità, anche se per un tratto molto breve, mentre normalmente il livello è di qualche cm. Non ho un SUV né un pick-up e non ho mai avuto problemi. Ovviamente non mi muovo o lascio l’auto all’esterno quando la situazione è più critica, utilizzando un passaggio pedonale. Ma lasciarla all’esterno significherebbe anche non poterla ricaricare presso l’abitazione. Ho cercato quindi di informarmi per capire il comportamento delle vetture Bev in condizioni di acqua alta. E ho trovato vari video di Tesla che si muovono abbastanza agilmente in condizioni critiche (anche se non si sa di eventuali conseguenze). Poco o nulla su tutti gli altri modelli. La mia domanda è: è un test che le case auto fanno (anche per ragioni di sicurezza per l’impermeabilità delle batterie, ecc)? Si verifica il comportamento della vettura in queste condizioni? Oppure nessuna casa rilascia alcuna “nota” al riguardo e ci si deve affidare solo al buon senso? “. Michele.

Acqua alta e auto elettrica: timori in gran parte infondati

Risposta. Sono due i principali timori legati alla sicurezza delle auto elettriche. Ovvero: il rischio di incendio, in caso di incidente, e la paura che infiltrazioni di acqua possano mettere la batteria ko in caso di piogge fortissime. Sul primo tema hanno già dato una risposta confortante i tanti crash-test svolti su modelli elettrici da Euro NCAP, l’organo ufficiale a livello europeo. Sul secondo punto i timori tra gli automobilisti restano molto forti: un sondaggio della compagnia assicurativa inglese LV= Insurance ha rilevato che il 12% degli automobilisti ritiene addirittura che un’elettrica non possa essere guidata sotto la pioggia. E tanti pensano che sia buona regola non portare le EV in un car-wash, una stazione di lavaggio. Questi sono timori infondati: come ha puntualizzato più volte lo stesso Elon Musk, fondatore di Tesla, le unità di trasmissione e le batterie delle auto elettriche sono sigillate. E questo non riguarda solo le sue auto. Sono due i principali timori legati alla sicurezza delle auto elettriche. Ovvero:, in caso di incidente, e la paura chepossano mettere la batteria ko in caso di piogge fortissime. Sul primo tema hanno già dato una risposta confortantesvolti su modelli elettrici dal’organo ufficiale a livello europeo. Sul secondo punto i timori tra gli automobilisti restano molto forti: un sondaggio della compagnia assicurativa ingleseha rilevato cheritiene addirittura che un’elettrica non possa essere guidata sotto la pioggia. E tanti pensano che sia buona regola non portare le EV in un car-wash, una. Questi sono timori infondati: come ha puntualizzato più volte lo stesso, fondatore di Tesla, le unità di trasmissione e le batterie delle auto elettriche sono sigillate. E questo non riguarda solo le sue auto.

“I veicoli elettrici non hanno la presa d’aria e quindi…”

Ma che succede se la pioggia è tale da far ristagnare sulla strada una certa quantità d’acqua? In genere si ritiene che bastino 300 mm. o poco più per far sì che l’auto inizi a galleggiare e non sia più governabile…Quando un’auto a combustione interna attraversa acqua alta, possono accadere cose molto spiacevoli. Le prese d’aria montate in basso aspirano l’acqua direttamente nella presa del motore, “affamandolo” di aria e bloccandolo. Anche il blocco dei tubi di scarico, che che si trovano a pochi cm. da terra nella parte posteriore dell’auto, ha effetti nefasti. Che succede, invece, con un’elettrica? Il quesito è stato posto dalla rivista inglese Express alla Jaguar per la I-Pace. Auto che, peraltro, ha una profondità di guado di 500 mm. e dispone di sistemi di sicurezza progettati per affrontare situazioni di inondazione. Risposta: “Bisogna prendere precauzioni quando si guida attraverso l’acqua stagnante in qualsiasi auto. Tuttavia, i veicoli elettrici non hanno una presa d’aria. Il che significa che il sistema di propulsione non è influenzato dall’essere immerso nell’acqua come un motore tradizionale“.

Il grado di protezione della batteria è molto alto

Su Youtube si può vedere questo video, girato qualche anno fa in Kazakistan, che mostra una Tesla procedere senza problemi in una strada pesantemente allagata.

In sostanza: quando un veicolo elettrico non danneggiato galleggia lungo una strada o un fiume allagati, i suoi componenti elettrici sono ben sigillati. Ed è del tutto improbabile che forniscano un pericolo elettrico ai suoi occupanti. Questi componenti, in particolare quelli nelle sezioni ad alta tensione del motore, del regolatore di velocità e della batteria, hanno un grado di protezione IP66 o superiore. I livelli 6 significano ‘protetto contro forti getti d’acqua‘ (8 è il punteggio di protezione più alto, roba da sottomarini). Naturalmente il discorso cambia se l’auto viene danneggiata nelle sezioni dell’impianto elettrico ad alta tensione. In questo caso entra in azione una serie di sistemi di sicurezza e protezione. In caso di urto, la disconnessione automatica dell’impianto elettrico ad alta tensione avviene tramite un sensore di impatto (presente in tutte le auto moderne). Limitando così la presenza di alta tensione solo all’interno della batteria. E c’è anche un’altra sicurezza, il sistema di rilevamento dei guasti a terra.

