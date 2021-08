ACM City One, la citycar elettrica che non t’aspetti. Arriva dalla Germania e sarà presentata nei prossimi giorni al Salone dell’auto di Monaco di Baviera.

ACM City One: batterie sostituibili in 3 minuti

Non ci si crede: il Paese dell’industria solida e strutturata è diventata la patria delle start-up dell’elettrico. Abbiamo scritto più volte della Sion di Sono Motors, l’auto tutta ricoperta di pannelli solari. O della e-Go, un’altra citycar a batterie. Adesso arriva la ACM City One, che nasce dalla start-up Adaptive City Mobility (qui il sito) e punta soprattutto sul mercato dei car-sharing cittadini, sempre più diffusi e utilizzati. Il look ricorda molto da vicino un evergreen come la Fiat Panda. Lo sviluppo è stato curato da un’azienda molto nota nel settore automotive come la Magna di Graz, Austria, la stessa che costruisce la Jaguar I-Pace. Tra gli accorgimenti studiati c’è la possibilità di rimuovere singolarmente ognuna delle quattro batterie da 2,5 kWh (10 kWh totali). Questo anche per poterle ricaricare comodamente dalla presa domestica, come un telefonino.

Si parla di un prezzo di soli 10 mila euro

La casa indica in 3 minuti il tempo necessario per la sostituzione dell’accumulatore scarico con uno carico. E ovviare quindi al problema dell’autonomia, che con 10 kWh di batterie non può che essere contenuta. Oltre alla versione standard destinata al trasporto passeggeri, con 5 posti omologati, l’ACM City One sarà disponibile anche nella variante cargo, per le consegne in città. Con questo allestimento sarà in grado di ospitare solo due persone, ma con un vano di carico con una capirenza pari a 1.450 litri. Quanto all’interno, al centro dell’abitacolo spicca l’ormai inevitabile display del sistema d’infotainment, montato a sbalzo al centro della plancia. È predisposto per la gestione da remoto di alcune funzionalità tramite smartphone. Non sono ancora disponibili i prezzi, che verranno presumibilmente comunicati a Monaco. C’è chi parla di 10 mila euro, decisamente competitivo per un’elettrica