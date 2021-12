ACI dà i numeri sull’elettrico per difendere lo status quo

ACI dà i numeri sull’elettrico. Pur di difendere lo status quo, sulle emissioni cita dati raffazzonati e confronti improponibili: l’ennesimo autogol.

ACI dà i numeri… Uno strano studio sulle emissioni

In un Paese normale, l’Automobile Club dovrebbe essere un ente aperto al nuovo. Che cerca di capire se la tecnologia può aiutarci a rendere più sostenibili le auto. Ma l’ACI no, fa muro con un presidente a vita, Angelo Sticchi Damiani, a cui l’elettrico non va giù. Ennesima occasione: presentazione di uno studio della Fondazione Caracciolo sulla decarbonizzazione. Bisogna addentrarsi in logiche contorte per capire quali salti mortali portino a direre che che le Euro 6 sono meglio delle EV. La premessa, in realtà, dice il contrario: “Allo scarico, un’utilitaria elettrica fa registrare emissioni nulle di C02 al km. Mentre una analoga a benzina produce almeno 0,124 kg al km contro 0,103 kg di una a metano e 0,113 kg di un’ibrida. Analizzando invece il totale delle emissioni per produrre la stessa vettura ed alimentarla per 75.000 km, il gap si riduce notevolmente. Quella a benzina ha emissioni complessive di 15,1 tonnellate di CO2, staccando per meno di 3 t. l’elettrica (12,2 t). Seguita a breve distanza dall’ibrida (13,8 t) e a metano (13,1)“.

ACI dà i numeri…/ Ma come li fanno i confronti?

Al netto di alcune libertà stilistiche (quello “staccando” usato maliziosamente all’incontrario…), basterebbe questo per chiudere la partita. E invece no, l’analisi dell’ACI va oltre, in terre inimmaginabili. Sostiene che “le emissioni complessive di CO2 generate dalla produzione, dall’alimentazione e dall’uso di un’elettrica di alta gamma superano notevolmente quelle di un’utilitaria a benzina”. Ovvero: 1.646 kg di CO2 contro 1.205 per una percorrenza di 8.500 km. Viene da chiedersi quale auto faccia 8.500 km nel suo ciclo di vita. E come si possa paragonare un’auto di alta gamma (Mercedes ecc. con una 500). Sorge il sospetto che l’ansia di arrivare a conclusioni ardite partorisca qualche refuso. Forse il riferimento è a un recente studio della Volvo, più volte strumentalizzato sui media. In cui però, purtroppo per l’ACI, si conclude che anche per un’auto medio-grande come la XC40 l’elettrico è comunque più sostenibile di tutte le motorizzazioni.

Un paragone che non regge, per favorire le Euro6

E arriviamoo alle conclusioni dell’ACI. La premessa è che il 60% delle auto in Italia ha più di 10 anni e 1 su 5 addirittura più di 20. Monitorando Pm10 e altre emissioni inquinanti, i mezzi più vecchi impattano sull’ambiente fino a 30 volte più di quelli moderni e vanno sostituiti. Ok, con quali incentivi? Qui c’è al passaggio più ardito: “L’acquisto incentivato, senza rottamazione, di 20.000 elettriche nuove rispetto ad altrettante Euro6 permette un risparmio di appena 850 kg annui di Pm10. Mentre l’avvicendamento di 20.000 veicoli Euro1 con moderni Euro6 comporta un taglio di 23.000 kg di emissioni inquinanti ogni anno”. Si salta da Co2 a Pm10 e chissà perché il paragone è tra acquisti senza rottamazione (per le elettriche) e con rottamazione (per le Euro 6). In questo caso considerando l’eliminazione degli scarichi di 20 mila vecchie Euro 1. Roba che in un esame al primo anno di università si verrebbe cacciati a pedate. Ma è con questo gioco di prestigio che auspica che “gli incentivi continuino ad estendersi anche alle più moderne auto usate. Favorendo la rottamazione dei 12 milioni di Euro 0 fino a Euro3″.