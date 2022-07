Aceman, il crossover della Mini

Aceman è il nome (provvisorio) scelto dalla Mini per il suo crossover elettrico. Per ora è un concept, ma presto arriverà il modello di produzione.

Aceman, da guidare come un go-kart

La tentazione delle ruote alte sta contagiando anche chi ha costruito la sua storia su auto di piccole dimensioni. E, dopo la Smart con la #1 (ormai in vendita), ecco la Mini presentare il suo crossover. Per ora ci sono solo le immagini e qualche notizia trapelata dalla stampa tedesca. Come le dimensioni, piuttosto compatte, con 4,05 metri di lunghezza, 1,99 di larghezza e 1,59 di altezza. Altri dettagli tecnici non ce ne sono e la n.1 del marchio del gruppo BMW, Stefanie Wurst, preferisce concentrarsi sulla filosofia di questo progetto: “La Mini Concept Aceman offre un’anteprima di un nuovo veicolo che si colloca tra la Cooper e la Countryman nella futura famiglia di modelli. Questo concept car riflette il modo in cui Mini si sta reinventando verso un futuro completamente elettrico e ciò che il marchio rappresenta. Ovvero una sensazione di go-kart elettrificato, un’esperienza digitale coinvolgente e una forte attenzione all impatto ambientale“.

Il capo del design: “Con l’elettrico molto più spazio interno”

Oliver Heilmer, Capo di Mini Design, enfatizza i vantaggi del solo-elettrico. Spiegando che il design della carrozzeria ha potuto concentrarsi nuovamente “sui valori tradizionali di Mini in termini di principio dell’uso creativo dello spazio“. Il suo staff non ha dovuto considerare lo spazio di installazione per il motore a combustione, la trasmissione e il tubo di scarico. Potendo contare su una disposizione della batteria particolarmente piatta. “Ciò si traduce in modelli che occupano poco spazio sulla strada offrendo al contempo più comfort, più versatilità e più emozioni all’interno che mai“. Interno improntato a due concetti: attenzione alla sostenibilità, con rinuncia all’uso di pelle, e digitalizzazione. Mini afferma di essere il primo produttore a installare un display OLED rotondo in un’auto. La Aceman sarà esposta per la prima volta non in un salone dell’auto, ma a Gamescom, una grande kermesse dedicata ai giochi virtuali che si svolge a Colonia in agosto.