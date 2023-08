Acea e Be Charge diventano interoperabili

Acea e Be Charge (Eni-Plenitude) diventano interoperabili. Con app e card dei due marchi si potrà così accedere alle reti di ricarica di entrambi. Acea e Be Charge: libero accesso con app o card

Semplificare la vita degli automobilisti elettrici è un must per tutti i gestori. E dare la possibilità di accedere con un’unica app o card al maggior numero possibile di colonnine è il primo passo. Era tempo dunque che la principale utility romana e l’azienda che si occupa di ricarica per il gruppo Eni si accordassero. ACEA è presente nel business dei servizi di ricarica tramite Acea Innovation, Charge Point Operator e anche proprietaria della piattaforma ICT denominata B.O.M.T.S. E, attraverso la società Acea Energia (e-Mobility Service Provider), gestisce l’offerta commerciale verso i clienti finali. Mettendo loro a disposizione l’App ACEA e-mobility per una gestione self care della ricarica. Be Charge a sua volta possiede un’infrastruttura di oltre 17.000 punti di ricarica, che sarà ampliata sia in Italia sia in Europa: obiettivo raggiungere quota 30.000 entro il 2026.

La società dell’Eni: “Così siamo nel 100% delle province italiane”

Simone Zuccotti, Head of Business Development di Plenitude e Presidente di Be Charge, spiega: “Con questo accordo siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri clienti servizi innovativi di mobilità elettrica nel 100% delle province del territorio nazionale. Raggiungendo in modo capillare sia i grandi centri urbani sia i piccoli borghi, in linea con la nostra strategia di crescita”. Gli fa eco Valerio Marra, Presidente di Acea Energia e di Acea Innovation: “L’accordo di interoperabilità con Plenitude rafforza la strategia di ACEA Energia e ACEA Innovation che punta a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile. Fornendo a livello nazionale servizi altamente tecnologici con accessibilità sempre più diffusa a cittadini e imprese. E contribuendo così alla transizione energetica del Paese”.

