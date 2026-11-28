Il mercato italiano dei sistemi di accumulo elettrico attraversa una fase di rallentamento proprio mentre cresce la necessità di batterie per accompagnare lo sviluppo delle rinnovabili. Al 30 settembre 2026 il Paese disponeva di circa 20 GWh di capacità installata, pari a 8,3 GW di potenza. Una dotazione importante, ma ancora insufficiente rispetto agli obiettivi fissati per la fine del decennio.

A fotografare la situazione sono due analisi: quella dell’Osservatorio Sistemi di Accumulo di ANIE Federazione, basata sui dati Terna, e quella presentata da PTS alla III Roundtable del Tavolo Nazionale Accumuli, promossa da Globe Italia a Roma.

Il quadro che emerge è duplice: da una parte le nuove installazioni diminuiscono, dall’altra il sistema elettrico avrà bisogno di decine di GWh aggiuntivi per integrare una quota crescente di energia rinnovabile.

Installazioni in calo: -55% nei primi nove mesi

Secondo ANIE, nei primi nove mesi del 2026 sono stati installati 98.198 sistemi di accumulo, per 911 MW di nuova potenza e 1.962 MWh di capacità.

Rispetto allo stesso periodo del 2025, la capacità è diminuita del 55% e la potenza del 39%. La flessione riguarda 13 regioni su 20, mentre registrano una crescita Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Trentino-Alto Adige e Veneto.

Il terzo trimestre conferma la tendenza, anche se con un andamento meno negativo rispetto ai mesi precedenti. Tra luglio e settembre sono stati installati 31.041 sistemi, per 258 MW e 502 MWh. La capacità è scesa del 50% rispetto al terzo trimestre 2025, la potenza del 34% e il numero delle installazioni del 5%.

Negli ultimi dodici mesi, secondo l’Osservatorio, il mercato ha perso il 57% in capacità e il 39% in potenza.

Il residenziale vale ancora metà del mercato

La capacità complessiva installata, esclusi gli impianti di pompaggio, raggiunge circa 20 GWh. La distribuzione tra i diversi segmenti mostra il peso ancora rilevante degli accumuli domestici.

Ed ecco le percentuali calcolate sul totale di circa 20 GWh: Residenziale 49,5% del totale;

Large utility scale 37,5% del totale;

Commerciale e industriale 12% del totale;

Utility scale 1,5% del totale Il segmento residenziale, costituito prevalentemente da batterie abbinate al fotovoltaico, resta il più consistente. Nei primi nove mesi dell’anno, infatti, 1,5 GWh dei 2 GWh di nuova capacità sono stati installati insieme a impianti fotovoltaici e ad altre fonti rinnovabili. I restanti 0,5 GWh riguardano sistemi centralizzati stand-alone.

Le batterie agli ioni di litio dominano il mercato: rappresentano il 99,9% dei sistemi installati e della potenza, oltre al 98,3% della capacità.

Entro il 2030 mancano ancora decine di GWh

Il ritmo delle installazioni non è sufficiente a raggiungere gli obiettivi della pianificazione energetica. Il confronto con lo scenario Best Estimate del Documento di Descrizione degli Scenari 2026 di Terna e Snam evidenzia un divario di circa 7 GWh per gli accumuli distribuiti e 33 GWh per quelli centralizzati.

Secondo l’analisi presentata da PTS, l’Italia dovrà aggiungere entro il 2030 oltre 50 GWh di capacità utility-scale. Un fabbisogno che si spiega anche con la crescita attesa delle rinnovabili: la loro quota di elettricità dovrebbe arrivare al 63% entro la fine del decennio.

Gli accumuli saranno quindi indispensabili per spostare nel tempo l’energia prodotta da fotovoltaico ed eolico, ridurre gli squilibri della rete e limitare il ricorso alle centrali termoelettriche per il bilanciamento.

La questione ha anche una dimensione strategica. Nel 2025 l’Italia ha importato il 75,2% dell’energia consumata e il 95% del gas. Le batterie possono contribuire a ridurre questa dipendenza. Ma anche l’Europa rischia di sviluppare una nuova vulnerabilità tecnologica: l’83% della capacità produttiva mondiale di batterie è concentrata in Cina.

Nel 2024 l’Unione europea ha importato batterie per 28 miliardi di euro, di cui 22 miliardi dal mercato cinese.

MACSE e Capacity Market, ma servono altre aste

Per sostenere lo sviluppo degli accumuli centralizzati, un ruolo importante è affidato alle aste del MACSE e del Capacity Market, mentre si sta attivando anche il mercato del tolling.

Nell’asta MACSE del 2025 Terna ha assegnato 10 GWh di nuova capacità, da realizzare entro il 2027. Per il 2026 sono previste nuove procedure competitive: il MACSE del 24 novembre per ulteriori 16 GWh e il Capacity Market del 21 dicembre, con entrata in esercizio prevista entro il 2028.

Anche ipotizzando il pieno raggiungimento dei volumi programmati, secondo ANIE rimarrebbero circa 28 GWh aggiuntivi da realizzare entro la fine del 2030.

Per colmare il divario, sottolinea l’associazione, occorre pianificare con maggiore anticipo le date delle aste di Terna e stabilizzare il quadro normativo, oltre a definire misure dedicate agli accumuli distribuiti.

Il costo del capitale pesa quanto quello delle batterie

Non è soltanto il prezzo delle celle a determinare la convenienza degli investimenti. Secondo PTS, anche il costo del capitale rappresenta un ostacolo decisivo, soprattutto per i progetti esposti direttamente al mercato.

Sulla base dei parametri di mercato di fine ottobre 2026, PTS stima un costo medio del capitale dell’8,8% per un progetto con contratto MACSE e del 12,1% per un impianto merchant, cioè senza ricavi garantiti da un contratto di lungo periodo.

Il differenziale dipende principalmente dal premio per il rischio. Su un investimento da 100 milioni di euro, un progetto esposto al mercato deve generare circa 2,5 milioni di euro di ricavi in più ogni anno per risultare sostenibile, quasi 38 milioni nell’arco di 15 anni.

«Il costo del capitale pesa quanto la tecnologia, ma a differenza del prezzo delle celle si decide in gran parte in Italia, attraverso regole e contratti», osserva Paolo Verna, Partner di PTS.

Secondo Verna, ogni punto percentuale di costo del capitale in più richiede circa il 6% di ricavi aggiuntivi per ripagare l’impianto. Un calendario prevedibile delle aste, dati pubblici sui servizi di rete e un osservatorio sulle condizioni di finanziamento potrebbero ridurre il rischio percepito dagli investitori senza richiedere nuove risorse pubbliche. «Ridurre il rischio costa meno che remunerarlo», conclude.

ANIE: segnali positivi da industria e commercio

Secondo Raffaello Teani, presidente del Gruppo Sistemi di Accumulo di ANIE, il rallentamento non ridimensiona il ruolo strategico delle batterie, ma rende più urgente rilanciare il mercato. Il residenziale, dopo una lunga fase di contrazione, mostra i primi segnali di stabilizzazione. Il segmento commerciale e industriale beneficia invece dell’aumento dei costi energetici, che spinge le imprese a investire in sistemi di accumulo.

Restano tuttavia difficoltà legate ai requisiti per accedere all’iper-ammortamento, che richiede moduli fotovoltaici Made in EU con celle europee. La disponibilità limitata di produttori conformi ai requisiti ENEA, soprattutto nelle categorie b e c, genera incertezza e problemi di approvvigionamento.

La sfida, dunque, non è soltanto installare più batterie. È costruire un mercato capace di sostenere gli investimenti e rafforzare la filiera industriale europea.