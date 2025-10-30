Accordo tra Hera e Wallbox: 58 ricariche in Emilia Romagna

Accordo tra Hera e Wallbox: la società spagnola fornirà all’utility emiliana 58 caricabatterie veloci Supernova 120. L’installazione avverrà in tutta l’Emilia-Romagna e in altre aree dell’Italia centro-settentrionale.

Accordo tra Hera e Wallbox: colonnine da 120 kW nel nord e centro

L’iniziativa punta a migliorare le infrastrutture pubbliche di ricarica in aree urbane e interurbane come Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. Ogni stazione sarà dotata delle Supernova 120 di Wallbox, le ricariche rapide DC di punta dell’azienda spagnola, in grado di fornire fino a 120 kW di potenza. Il progetto è sostenuto dal Piano nazionale italiano di ripresa e resilienza (PNRR). Ed è finanziato dalla Commissione europea attraverso il programma Next Generation EU” Fa parte della più ampia strategia nazionale italiana per accelerare lo spostamento verso il trasporto sostenibile e rafforzare la sua rete di ricarica. Wallbox è stata fondata nel 2015 a Barcellona, in Spagna, ed è ora uno dei maggiori operatori europei del settore. In Italia fornisce già le Supernova 120 ad Atlante.

Per ora non si parla di tariffe: vedremo al lancio…

Hera Comm è il terzo più grande fornitore di energia d’Italia e finora si era dimostrata piuttosto tiepida nei confronti della mobilità elettrica. Limitandosi a posizionare colonnine in AC nei principali centri, in collaborazione con Enel X. Ora guiderà l’operazione con Wallbox, supervisionando l’installazione, la messa in servizio e il funzionamento continuo dei siti di ricarica. Per ora non si parla di tariffe. “Questa collaborazione con Hera Group è un forte esempio di come la tecnologia, le competenze locali e gli incentivi governativi possano unirsi per accelerare l’adozione di veicoli elettrici”, spiega Ignasi Alastuey, Chief Business Officer di Wallbox. “Con Supernova, stiamo consentendo il lancio di una rete di ricarica rapida robusta. E pronta per il futuro in alcune delle regioni più strategiche d’Italia”.